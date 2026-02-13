В Уфе хотят изменить схему избирательных округов к выборам горсовета

Горсовет Уфы 18 февраля рассмотрит около 10 вопросов, в число которых войдет обновление схемы избирательных округов к выборам муниципальных депутатов и изменения в генплан города.

Как сообщили «Ъ-Уфа» источники, близкие к совету депутатов, перераспределение схемы избирательных округов связано с изменением численности районов города. Например, с ростом населения Ленинского и Демского районов Уфы. Корректировки будут нести точечный характер.

Что касается изменений генплана, то с инициативой выставить вопрос на общественные обсуждения вышли балансодержатели отдельных земельных участков и территорий. Как сообщает пресс-служба горсовета, планируется уточнение границ функциональных зон.

«Ситуация больше техническая, чем принципиальная. Корректировки исходят из интересов населения и инициатив застройщиков и собственников участков»,— пояснил собеседник «Ъ-Уфа».

Также горсовет должен заслушать отчет работы городской администрации за 2025 год и утвердить план деятельности на весеннюю сессию.

