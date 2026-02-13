ФСБ задержала начальника центра «Э» в Магнитогорске

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму с дислокацией в Магнитогорске подполковника полиции Илью Афонасенко по подозрению в превышении полномочий. Оперативные мероприятия прошли 13 февраля, сообщил источник “Ъ-Южный Урал” в силовом ведомстве.

Региональное управление СКР возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. По данным пресс-службы ведомства, следствие считает, что в марте-апреле 2025 года начальник центра «Э» в Магнитогорске из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение незаконно получал доступ к интегрированному банку данных МВД, где собирал персональные данные на физическое лицо, а затем передавал их знакомому.

В доме и на рабочем месте подполковника полиции провели обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

