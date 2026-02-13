В ХМАО уволившуюся сотрудницу обвинили в личных покупках на деньги компании

В Сургуте (ХМАО-Югра) возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы, которая похитила более 1,3 млн руб. у работодателя, оплачивая личные покупки, сообщили в УМВД России по ХМАО. Владелец фирмы обратился в полицию после обнаружения несанкционированных списаний с корпоративного счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, при проверке истории операций выяснилось, что средства снимались небольшими суммами в течение нескольких месяцев, что не привлекло внимания владельца компании до тех пор, пока общая сумма ущерба не стала значительной. В ходе расследования была установлена 26-летняя женщина, работавшая администратором в организации с зимы 2024 по весну 2025 года. Во время работы ей была предоставлена корпоративная банковская карта, предназначенная для оплаты продуктов питания сотрудникам и клиентам. После увольнения она не удалила привязку карты к своему мобильному приложению, сохранив доступ к средствам. В дальнейшем она использовала карту для личных покупок.

«В числе зафиксированных покупок: предметы личной гигиены, продукты питания, бытовая химия, детские игрушки, дорогостоящая бытовая техника, ноутбук и восемь мобильных телефонов. Принадлежавшие товары использовались либо самой обвиняемой, либо передавались в пользование ее знакомым»,— сообщили в пресс-службе полиции.

Общий ущерб составил более 1,3 млн руб. По факту преступления возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере.

Подозреваемой назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дальнейшее расследование продолжается.