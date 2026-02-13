Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычного населения в Латвии

Россия обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии. Об этом сообщил «РИА Новости» постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам господина Полянского, российская сторона заявляла о нарушениях на постсовете ОБСЕ, однако представители Латвии отвергли все обвинения. «За последние годы в Латвии и Эстонии привыкли к тому, что серьезной критики со стороны международных организаций нет и все можно списывать на "российскую пропаганду"»,— утверждает российский постпред при организации.

Аналогичное обращение в ОБСЕ Россия направила по делу ученого и правозащитника Александра Гапоненко. В Латвии его приговорили к 10 годам тюрьмы после участия в конференции «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии». По словам господина Полянского, в ОБСЕ подтвердили, что все заявления российской стороны приняли на рассмотрение.

По данным Delfi, Александра Гопенко приговорили в конце января 2026 года. Согласно обвинениям, ученый дистанционно выступил на конференции с речью, в которой представлял латвийцев враждебно настроенными к проживающим в Латвии русским. Господина Гапоненко обвинили по трем статьям Уголовного закона Латвии, включая пособничество иностранному государству.