В Самарской области владельца кафе оштрафовали за незаконное использование земли

Владелец кафе из Самарской области привлечен к административной ответственности за незаконное использование земельного участка. В отношении предпринимателя были возбуждены административные дела по ст. 7.1 и ч. 1 ст. 8.8 КоАП. Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что сведения о земельном участке и объекте капитального строительства отсутствовали в ЕГРН. Также выяснилось, что часть здания кафе расположена на территории, государственная собственность на которую не разграничена. Кроме того, объект находится на участке, предназначенном для индивидуального гаражного строительства.

По итогам рассмотрения дел владельца кафе оштрафовали на 15 тыс. руб. В настоящее время общепит закрылся.

Георгий Портнов