Скандал с жильем для многодетной семьи из Оренбуржья дошел до главы СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с нарушением прав многодетной семьи в Оренбургской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Ранее в соцсетях появилось обращение депутата Госдумы РФ Нины Останиной к Александру Бастрыкину, в котором парламентарий сообщила о том, что многодетной семье вместо жилья, непригодного для проживания, было предоставлено помещение, которое не соответствует требованиям. В связи с этим мать пятерых детей отказалась от переезда.

Несмотря на просьбы заявительницы об отсрочке переселения, судебные приставы принудительно выселили ее с детьми из занимаемой квартиры. СУ СКР по Оренбургской области начало проверку на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов