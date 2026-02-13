Скандал с жильем для многодетной семьи из Оренбуржья дошел до главы СКР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с нарушением прав многодетной семьи в Оренбургской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Ранее в соцсетях появилось обращение депутата Госдумы РФ Нины Останиной к Александру Бастрыкину, в котором парламентарий сообщила о том, что многодетной семье вместо жилья, непригодного для проживания, было предоставлено помещение, которое не соответствует требованиям. В связи с этим мать пятерых детей отказалась от переезда.
Несмотря на просьбы заявительницы об отсрочке переселения, судебные приставы принудительно выселили ее с детьми из занимаемой квартиры. СУ СКР по Оренбургской области начало проверку на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).