Депутат пермской гордумы оспаривает назначение директора в близкой к нему компании

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление депутата пермской гордумы Дмитрия Федорова к АО «Нефть Прикамье» и Елене Быстровой. Как следует из документов суда, в конце декабря прошлого года господин Федоров потребовал признать недействительным решение участника общества о назначении госпожи Быстровой генеральным директором ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК).

Иску депутата предшествовал другой судебный спор. В июле 2024 года АО «Нефть Прикамья», которому принадлежит 50% долей в ЗУТК, обратилось в суд с заявлением об исключении Дмитрия Федорова (также 50% долей) из числа участников ООО. До этого в отношении господина Федорова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 5 мая 2022 года депутат организовал изготовление протокола общего собрания участников ЗУТК от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось. В этих действиях был усмотрен состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела Дмитрий Федоров свою вину категорически отрицал. Позже уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В итоге первая и апелляционная инстанции требования АО «Нефть Прикамья» удовлетворили. Осенью прошлого года кассация эти решения отменила и приняла новый судебный акт. В удовлетворении требований к Дмитрию Федорову было отказано.