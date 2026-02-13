На Камчатке организаторов нелегальной миграции приговорили к реальным срокам

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор группе организаторов незаконной миграции, сообщили «Ъ» в УФСБ России по Камчатскому краю. В группу входили двое граждан одной из среднеазиатской республики. С ними работал гражданин России, системный администратор из Южно-Сахалинска.

Установлено, что россиян за вознаграждение изготовил подложные квитанции об уплате налога на доходы физических лиц, необходимые для продления действия трудовых патентов иностранцам. Фиктивные документы мигранты использовали для работы на строительных объектах в Камчатском крае.

Фигуранты были задержаны сотрудниками органов безопасности в сентябре и октябре 2025 года в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске. Системному администратору суд назначил наказание в виде двух лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, иностранным гражданам — в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим выдворением из страны. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении еще одного участника группы, иностранного гражданина, рассматривается в суде. Незаконно легализованные мигранты задержаны и выдворены за пределы РФ.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский