В Японии захвачено китайское рыболовецкое судно, капитан арестован

Японские власти захватили китайское рыболовецкое судно и арестовали его капитана за то, что он якобы сбежал от инспекции в своей исключительной экономической зоне, сообщает в пятницу Reuters. Это произошло в водах префектуры Нагасаки.

Со ссылкой на Японское агентство по рыболовству сообщается, что 47-летний капитан судна обвиняется в игнорировании приказа остановиться для проведения бортовой проверки. На судне находились еще 10 человек.

«Мы продолжим предпринимать решительные действия в рамках нашей правоохранительной деятельности по предотвращению и сдерживанию незаконного рыболовства иностранными судами»,— приводится в сообщении заявление главного секретаря правительства Японии Минору Кихары на проведенной в пятницу пресс-конференции.

Агентство отмечает, что в последние годы Япония захватывала рыболовецкие суда Южной Кореи и Тайваня, но подобное происшествие с китайскими рыбаками — первый с 2022 года. Оно произошло во время значительного обострения и дипломатического спора между странами.

