Чиновник в Хабаровском крае проработал 9 лет с фальшивым дипломом

Суд Советской Гавани в Хабаровском крае вынес приговор бывшему замглавы района по соцвопросам, который при оформлении на работу использовал поддельный документ. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. По ч. 3 ст. 327 УК РФ он осужден на четыре месяца ограничения свободы.

Во время разбирательства установлено, что летом 2016 года фигурант заказал по почте фальшивый диплом бакалавра по управлению персоналом. С этим дипломом его взяли на руководящую должность в администрацию. Экспертиза показала, что защитные элементы бланка не соответствуют стандартам.

Подсудимый вину признал. Он рассказал в суде, что с 2011 года учился дистанционно, платил за семестры по 50—60 тыс. руб., но на защиту дипломной работы приехать не смог. Куратор предложил ему доплатить 40 тыс. руб., и выслал диплом.

Приговор вступил в законную силу.

Эрнест Филипповский, Хабаровск