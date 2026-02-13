Почти 100 кг наркотиков изъяли полицейские в Удмуртии в 2025 году

Девять крупных каналов поставки наркотиков в Удмуртию перекрыли полицейские в 2025 году, запрещенные вещества ввозились в регион из Пермского края, Башкирии, Московской и Калужской областей. Такие данные содержатся в ежегодном отчете министра внутренних дел по республике Максима Тихонова, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия».

Стражи порядка задержали восемь межрегиональных наркокурьеров. «Всего сотрудниками ОВД изъято 98 кг наркотических средств и психотропных веществ, из них 94 кг синтетических наркотиков, 0,34 кг героина, 3,1 кг марихуаны»,— отчитались в ведомстве.

Как сравнил «Ъ-Удмуртия», это на 9 кг меньше, чем в 2024 году. В отчете того года говорилось, что объем изъятых наркотиков и психотропных средств год к году вырос втрое.

Полицейские направили в Роскомнадзор данные о 264 сайтах, связанных с наркотиками, 221 страница заблокирована.

За год сотрудники ОВД расследовали в Удмуртии почти 1,2 тыс. уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, к ответственности привлечено 484 лица. Пять дел было заведено за организацию либо содержание притонов.