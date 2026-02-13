BMW и Mercedes лидировали по спросу на премиальные б/у авто в Петербурге в 2025 году

Самыми востребованными премиальными автомобилями с пробегом на вторичном рынке Санкт-Петербурга в 2025 году стали BMW и Mercedes-Benz, следует из исследования сервиса «Авито Авто». Аналитики учитывали машины премиальных марок в возрасте до десяти лет и стоимостью дороже 1 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятерку самых популярных брендов также вошли Audi, Volvo и Land Rover. Среди моделей лидерами спроса стали BMW 5 серия и Mercedes-Benz E-класс, а также BMW 3 серия. Далее в рейтинге разместились BMW X5 и BMW X3. В десятку также попали BMW X6, Mercedes-Benz C-класс, Audi A6, Volvo XC90 и Mercedes-Benz GLE.

По сравнению с 2024 годом лидером по росту интереса в премиум-сегменте стал Li Auto (+60,1%), спрос на EXEED увеличился на 48%, на Porsche — на 3,5%. Среди моделей сильнее всего вырос спрос на BMW X6 (+24,8%) и BMW X7 (+10,5%).

Средняя цена премиального автомобиля с пробегом в Санкт-Петербурге, по данным сервиса, осталась на уровне прошлого года и составила 3,7 млн руб. Отдельно подешевели модели Mercedes-Benz: GLC класса (-13% до 3,2 млн рублей), GLE-класса (-10% до 5,3 млн рублей) и E-класса (-7,2% до 3,2 млн рублей).

Артемий Чулков