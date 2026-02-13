«Парма» в упорной борьбе проиграла УНИКСу

БК «Бетсити Парма» 12 февраля уступила в гостевом матче казанскому УНИКС. Еще за полторы минуты до окончания игры счет был равный — 70:70. УНИКС вырвался на два очка вперед после броска Маркуса Бингэма. Счет сравнял один из лучших игроков в команде пермяков Брендан Адамс. Следующая атака УНИКСА вновь закончилась реализацией двухочкового, который забросил Джален Рейнолдс. Спасти положение «Пармы» пытался Адамс, который пошел в обыгрыш, вышел на позицию для броска, но промахнулся. Времени на следующую атаку у пермских баскетболистов уже не было. Лучшим игроком «Пармы» по итогу матча стал Лев Свинин, на его счету 17 очков, четыре подбора и две передачи.

«Игра выдалась физически жесткой, контактной. Все четверти шли практически ровно: и первая, и вторая, и третья — плюс-минус одно-два очка разницы, за исключением четвертой. Сегодня мы старались, выиграли щит (41:40) у команды, которая доминирует в Лиге по атлетизму и подбору и является одной из самых мощных в турнире», - прокомментировал итоги игры тренер «Бетсити Парма» Евгений Пашутин.

Следующую игру пермский клуб проведет дома с БК «Локомотив-Кубань».