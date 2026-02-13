В Тюмени планируют отдать под КРТ еще одну площадку

Власти Тюмени определили участок площадью 9,8 га для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Мельзаводская — Комбинатская. Потенциал застройки на этом участке составляет около 80 тыс. кв. м, пишет «Интерфакс».

Реализация проекта запланирована на восемь лет. В ходе застройки планируется снести пять многоквартирных и 46 индивидуальных домов. В новом микрорайоне предполагается возвести 78 тыс. кв. м жилья.

Участок расположен в непосредственной близости от исторического центра Тюмени.

Напомним, в прошлом году глава региона Александр Моор заявлял, что в ближайшие пять лет не планируется снос пятиэтажных жилых домов в микрорайоне КПД в Тюмени: по его словам, инструмент комплексного развития территорий (КРТ) в первую очередь предназначен для вовлечения в строительство земельных участков, на которых расположены аварийные дома, а также частный сектор, необеспеченный необходимой инфраструктурой.