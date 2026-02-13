Бразилия по итогам 2025 года достигнет рекордного объема переработки мяса

Правительство Бразилии готовится обнародовать объемы убоя крупного рогатого скота в 2025 году. По предварительным данным, общий объем забоя скота в Бразилии достигнет 42,3 млн голов. Как сообщает Reuters, это станет историческим рекордом и позволит стране стать мировым лидером по производству говядины, обогнав США.

Агентство отмечает, что рост производства связан с высоким спросом со стороны Китая. Так, в январе 2026 года в Китай было поставлено говядины на $650 млн, что почти на 45% больше, чем годом ранее. В целом в январе 2026 года Бразилия продала около 232 тыс. тонн говядины в различные страны, получив доход почти в $1,3 млрд.

Дальнейший рост может быть сдержан новыми китайскими пошлинами, связанными с предельными годовыми объемами любых импортных товаров. При превышении таких объемов начинает действовать пошлина в 55%. Пекин готов освободить от дополнительных пошлин 1,106 млн тонн бразильской говядины. При этом, по предварительным расчетам, местные экспортеры будут продавать в Китай около 92 тыс. тонн в месяц по сравнению с почти 140 тыс. тонн в месяц в 2025 году.

Влад Никифоров