В ночь на 14 февраля в США может начаться третий с начала года частичный шатдаун. На этот раз под угрозой остановки — несколько ведомств Министерства внутренней безопасности (МВБ), включая Агентство транспортной безопасности, FEMA и Береговую охрану. Другие министерства шатдаун не затронет, поскольку их финансирование уже было утверждено до конца сентября.

Конгресс приблизился к закрытию правительства, поскольку сегодня Сенат не смог преодолеть процедурный барьер в 60 голосов, чтобы приступить к голосованию о бюджете МВБ — «за» проголосовали 52 сенатора. Причина разногласий — работа иммиграционной службы ICE. Демократы требуют ограничений: судебных ордеров на аресты, запрета расового профилирования и масок у агентов, а также новых стандартов применения силы.

Демократы настаивают на изменении правил работы федеральных агентов из-за нескольких убийств, совершенных во время своей работы работниками ICE за последнее время. Происшествия вызывали массовые протесты по всей страны

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять шатдаун».