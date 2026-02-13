Рубио поговорит с властями Венгрии и Словакии об отказе от российского газа

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении провести переговоры с руководством Венгрии и Словакии. Основной темой обсуждения станет вопрос зависимости этих стран от поставок российских энергоносителей и возможности полного прекращения их импорта.

«Ну, мы поговорим с ними об этом. Мы поговорим о том, что должно произойти»,— сказал господин Рубио. Он добавил, что власти двух этих стран активно сотрудничают с Соединенными Штатами и поддерживают политику Белого дома.

Об этом господин Рубио заявил перед вылетом на 62-й Мюнхенскую конференцию по безопасности, где он, по словам политика, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После конференции он прибудет с визитом в Венгрию и Словакию.