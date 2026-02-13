Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Волгоградской областью

Над Волгоградской областью в период с 20:00 до 23:00 средства ПВО уничтожили один беспилотник. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Тем временем СМИ со ссылкой на сообщения жителей региона сообщают, что в микрорайоне 7 Ветров Волгограде на территорию парковки ЖК упали обломки БПЛА, загорелись три автомобиля. В некоторых домах выбило стекла. Официальных сведений о пострадавших не объявлялось.

Опасность БПЛА в Волгоградской области ввели около 22:00 12 января. Работа аэропорта ограничена.

Также закрыли небо над Пензенской и Саратовской областями.

Нина Шевченко