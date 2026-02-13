В Волгоградской области потеплело за день на 20 градусов

Резкое потепление пришло в Волгоградскую область. О погоде рассказали метеорологи регионального ЦГМС.

Ночью в Волгоградской области -5...0°С, при прояснении до -9°С, днем -3...+2°С. Ветер юго-восточный — скорость 8–13 м/с, порывы до 20-ти. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем морось, дождь, снегодождь. Сохраняются гололед и изморозь.

В Волгограде -3...0°С (Gismeteo). Пасмурно, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный — скорость 4–6 м/с, порывы до 11-ти.

Дарья Васенина