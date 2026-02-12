Силовики нашли покровителя

В Ульяновске арестован директор ульяновского муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» Алексей Скоробогатов, ранее руководивший ульяновским областным государственным казенным учреждением «Ульяновскоблстройзаказчик». Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, будучи директором «Ульяновскоблстройзаказчика», Алексей Скоробогатов получил взятку 200 тыс. руб. от представителя подрядчика за общее покровительство и протекцию в получении и авансировании контракта на строительство здания образовательного комплекса в райцентре. Образовательный комплекс спустя три года так и остался в стадии начала строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ульяновска Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска согласился с ходатайством следствия и принял решение о заключении под стражу сроком на два месяца (до 10 апреля) директора ульяновского МБУ «Дорремстрой», бывшего руководителя ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» Алексея Скоробогатова. Информацию об аресте «Ъ» подтвердили в Ленинском райсуде.

Ранее, как сообщило в четверг следственное управление СКР, Алексею Скоробогатову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Алексея Скоробогатова задержали в среду утром, по дороге на работу. Затем были проведены обыски у него дома, а также в помещениях «Дорремстроя» и «Ульяновскоблстройзаказчика».

Как отмечает СУ СКР, уголовное дело было возбуждено на основании оперативно-разыскных материалов УЭБиПК регионального УМВД по полученной информации о получении взятки. По данным следствия, в 2023 году Алексей Скоробогатов, являясь директором ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», «получил незаконное денежное вознаграждение в размере более 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры за общее покровительство, а также протекцию в получении и авансировании контракта на строительство здания государственного учреждения в Новоспасском районе Ульяновской области».

Алексею Скоробогатову 49 лет. В 1999 году он с отличием окончил Тольяттинский филиал Военно-инженерного университета Санкт-Петербурга, получив квалификацию инженера по специальности «промышленное и гражданское строительство». Профессиональную деятельность начал с заместителя командира роты, до 2003 года командовал строительной ротой. Затем трудился на различных должностях в ГБУ «Мосавтодор», был директором ГУП МО «Серебряно-Прудский Автодор» (Московская область), заместителем директора ООО «Стройбетон», гендиректором московского ООО «Дионис» (переработка и консервирование мяса). В конце 2022 года был приглашен в Ульяновск (по неофициальным данным, мэром Ульяновска) и с января 2023 года был назначен директором ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», которое возглавлял по февраль 2025 года, после чего уже в марте был назначен директором ульяновского МБУ «Дорремстрой». Мэр Ульяновска Александр Болдакин отзывался о нем как о грамотном и опытном специалисте.

Признал ли Алексей Скоробогатов вину и что пояснял следствию, выяснить не удалось — в СУ СКР от комментариев отказываются, на запрос «Ъ» не ответили.

По данным источников «Ъ-Волга», в уголовном деле говорится, что обвиняемый оказывал покровительство подрядчику, ведущему в райцентре Новоспасском строительство образовательного комплекса со спортивной инфраструктурой и пансионом. Контракт стоимостью в 1,45 млрд руб. был заключен в апреле 2023 года с московской компанией ООО «БПС — Бизнес плюс свет» (БРС) как с единственным участником. Заказчиком выступал «Ульяновскоблстройзаказчик». Сдать школу следовало в декабре 2024 года. Подрядчику был сначала выплачен аванс 435 млн руб., а затем допсоглашением аванс был увеличен до 711 млн руб. Не выполнив свои обязательства по строительству, компания аванс так и не вернула. В конце 2024 года в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как тогда сообщало ведомство, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая показала, что БПС только «создавала видимость» добросовестного исполнения контракта. Ни одно сооружение из пяти блоков, двух теплиц, стадиона и складских помещений так и не были возведены. В связи с нарушением сроков «Ульяновскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг контракт и потребовал возвращения аванса 711 млн руб., однако требования по возвращению аванса подрядчик не выполнил. Гендиректор и официальный владелец компании Ермек Бримжанов заявлял проверяющим, что причиной невыполнения работ явилась необходимость внесения изменений в проектную документацию, однако в прокуратуре установили, что инициатором изменений проектной документации была сама БПС, в то время как никаких изменений не требовалось, а сама документация прошла госэкспертизу. Деньги компания так и не вернула. По данным источников «Ъ», Ермек Бримжанов от следствия скрывается, объявлен в розыск. В декабре минувшего года был задержан и препровожден в Ульяновск управляющий БПС Алексей Корнеев, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и он заключен в СИЗО.

По данным ЕИС «Закупки», Агентство госзакупок региона дважды объявляло торги на заключение контракта по строительству образовательного комплекса в Новоспасском с начальной ценой 374,5 млн руб., но, судя по итогам, заключить контракт ни с кем не удалось. Строительство комплекса так и осталось на начальной стадии.

Получить комментарии ответственных чиновников, что теперь будет с так и не построенным образовательным комплексом, не удалось — новый глава «Ульяновскоблстройзаказчика» Андрей Ещеркин, и.о. министра ЖКХ и строительства Андрей Головко и профильный вице-премьер Руслан Хайрудинов были в четверг для комментариев по своим телефонам недоступны.

Сергей Титов, Ульяновск