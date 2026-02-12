На Украине готовят запрет книг на русском языке

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрабатывает проект постановления, которое «заложит механизм» для изъятия из обращения печатной продукции на русском языке. Об этом вице-премьер — министр культуры Татьяна Бережная сообщила «Интерфакс-Украина».

Действующий закон об издательском деле уже содержит рамочный запрет на печать и распространение русскоязычной литературы, пояснила она. В документе также перечислены виды продукции, подлежащие изъятию, в том числе «пропагандирующая войну» и «содержащая антиукраинские смыслы». Госкомтелерадио сейчас работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм, заявила госпожа Бережная. Она добавила, что Минкультуры поддержит инициативу.

В конце августа петиция с требованием ограничить оборот русскоязычных книг набрала необходимое количество голосов. Премьер-министр Юлия Свириденко тогда допустила изменения в законодательстве при условии их детальной проработки. При этом уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предупреждала, что подобный запрет будет противоречить Конституции Украины.