Ликвидацию вреда считают несостоявшейся

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в Арбитражном суде Москвы требует от разработчика проектно-сметной документации и от подрядчика по проекту рекультивации ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске вернуть все полученные по госконтрактам средства. В природоохранном надзорном ведомстве считают, что выполненные по госконтрактам работы в рамках нацпроекта «Экология» заявленного и требуемого результата не дали. Ответчики — ЗАО «Спецгеоэкология» и АО «ТСНРУ» — были для комментариев недоступны. В ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», выступавшем заказчиком проекта, считают, что ошибочным был сам проект, а подрядчик выполнил все, что проектом предписывалось. ТСНРУ и «Спецгеоэкология» с требованиями природоохранной прокуратуры не согласны, заявляя, что делали все правильно. Проблемой итогов рекультивации ООПТ занялась Общественная палата Ульяновской области.

Арбитражный суд Москвы в среду приступил к рассмотрению по существу иска Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (ВМПП) к АО «ТСНРУ» (Москва) и ЗАО «Спецгеоэкология» о возврате в бюджет средств, полученных по госконтрактам на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на рекультивацию ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске и на сами работы по рекультивации. Как отмечается в определении арбитражного суда, ВМПП требует от «Спецгеоэкологии» вернуть всю сумму, полученную по контракту на разработку ПСД — 3,987 млн руб., а от ТСНРУ — полную стоимость работ по исполнению контракта на рекультивацию «Винновской рощи» — 253 млн руб. Третьими лицами к рассмотрению дела привлечены минприроды Ульяновской области и заказчик работ — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Следующее заседание суда назначено на 3 марта.

Нефтепродукты в родниках ООПТ появляются из-за подземной нефтяной «линзы» (локального скопления жидкости), которая образовалась 60 лет назад, когда на территории РЖД из-за аварии сотни тонн солярки вылились на землю. Выяснить точное местоположение «линзы» и общий объем попавшей в почву солярки не удается, поскольку АО «РЖД» не разрешало проводить исследования и отказывалось давать информацию о размерах экологической катастрофы.

На необходимости рекультивации ООПТ настаивало региональное минприроды, в то время как экологи-общественники считали, что прежде необходимо устранить источник загрязнения.

Проект рекультивации ООПТ был разработан московской компанией «Спецгеоэкология» по контракту от 18 декабря 2020 года стоимостью 3,987 млн руб. Рекультивацию по контракту на 253 млн руб. выполнял подрядчик АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление), заказчик — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (УОСЗ). Проведенное после исполнения контракта исследование проб воды показало превышение ПДК по нефтепродуктам на выходе очистных сооружений в 88 раз, в накопительном водоеме — в 24 раза. Но 28 декабря 2024 года комиссия из представителей заказчика и УОСЗ подписала протокол о приемке работ. Региональное минприроды отказывалось давать заключение о достижении результата, утверждая, что «целевые показатели не достигнуты», но в апреле 2025 года вице-премьер Владимир Пушкарев заявил, что сотрудникам минприроды «не хватило смелости», пообещав, что «вопрос будет закрыт». После этого глава минприроды Антон Фомин подал в отставку, а через три дня после назначения нового главы ведомства минприроды утвердило заключение о достижении требуемых результатов (в октябре 2025 года Владимир Пушкарев, уже уволившийся с поста вице-премьера облправительства, был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при обеспечении победы аффилированной с ним компании в торгах на реконструкцию других очистных — в городе Барыше). В апреля 2025 года СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности чиновников УОСЗ, подписавших акт о приемке работ по ООПТ, а в декабре по ООПТ возбудили еще одно дело — о превышении полномочий чиновниками, которые предоставили в федеральные ведомства недостоверные результаты о достижении требуемых показателей.

Ульяновский межрайонный природоохранный прокурор Евгений Спиридонов пояснил «Ъ», что их проверка показала, что итог работ не привел к требуемому результату. «Данные о достижении целевых показателей были представлены недостоверные, акты выполненных работ подписаны необоснованно, целей проекта ответчики не добились, и мы считаем, что деньги необходимо вернуть»,— сказал природоохранный прокурор.

Гендиректор «Спецгеоэкологии» Борис Трушин заявил «Ъ», что с иском природоохранной прокуратуры не согласен. «Нашли крайних. А это немножко не так. Проект прошел две экспертизы: государственную экологическую и государственную строительную. Значит, надо привлекать в качестве ответчиков тех, кто проводил экспертизу, раз она сделана непрофессионально», — сказал гендиректор. Он также заметил, что у неэффективности очистки может быть две причины: или сейчас выход нефтепродуктов с подземными водами стал больше, чем это было на момент исследований «Спецгеоэкологии» и разработки проекта или заявленные разработчиком характеристики очистных были выданы неверно, и установка не способна их обеспечивать (как отмечали в региональном минприроды, оборудование очистных по их характеристикам должно было обеспечивать очистку даже большей концентрации нефтепродуктов, чем сейчас попадает на вход. — “Ъ”).

Заместитель гендиректора ТСНРУ Ильгиз Зарипов также заявил, что компания не согласна с иском природоохранной прокуратуры. «Мы исполнили контракт в полном соответствии с проектом, а загрязненного грунта вывезли даже больше, чем по проекту. Очистные стоят те, которые заложены в проекте, работы заказчиком приняты», — сказал господин Зарипов. Он также заметил, что, по данным анализов проб, если на выходе из очистных и в пруду есть значительное превышение ПДК, то на выходе в Волгу концентрация нефтепродуктов ниже ПДК, «а значит, цель проекта — оздоровление Волги — достигнута».

Собеседник «Ъ», близкий к природоохранной прокуратуре, заметил, что если суд согласится с требованиями прокуратуры, то тогда, после возврата денег в бюджет, их следует снова направить на ликвидацию накопленного вреда ООПТ по новому проекту для достижения реальных требуемых результатов.

Впрочем, экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора эколог и юрист Александр Каплин заметил, что если деньги и будут возвращены в бюджет, то нет никакой гарантии, что их направят на устранение проблемы. По мнению эколога, логичнее и менее затратно было бы добиться от ответчиков переделки проекта и его исполнения с выводом на требуемый результат.

На прошлой неделе проблеме недостижения результатов рекультивации «Винновской рощи» было посвящено и заседание экологической комиссии Общественной палаты Ульяновской области, на котором было решено запросить у РЖД и в ФСБ прежде секретные данные об объемах вылившихся 60 лет назад нефтепродуктах, предложить региональному минприроды обеспечить постоянный мониторинг концентрации нефтепродуктов в ручьях и исследовать причины их высокой концентрации на выходе из очистных. «Я бы перечеркнул все, что было, и потребовал все начать заново», — заметил присутствовавший на заседании депутат регионального заксобрания Андрей Седов.

Сергей Титов, Ульяновск