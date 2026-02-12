В школе №62 Ульяновска число детей с кишечным расстройством выросло до 72

По предварительным данным, за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции к настоящему времени обратились 72 ребенка из ульяновской школы №62. Об этом в четверг вечером сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ольга Иванова отметила, что ситуация находится на ее особом контроле. «Здоровье и безопасность детей — безусловный приоритет. Держу связь с профильными ведомствами. Важно не просто оперативно снять острые симптомы, но и исключить повторение ситуации в будущем. Искренне желаю всем заболевшим детям скорейшего выздоровления»,— подчеркнула она.

Как сообщал «Ъ-Волга», о массовом недомогании учащихся в школе №62 в Железнодорожном районе Ульяновска стало известно в среду из соцсетей. Всего, по неофициальным данным, с жалобами на недомогание и симптомами, схожими с пищевым отравлением, в поликлиники обращались 48 учеников школы.

Управление образования администрации Ульяновска сообщило, что по инциденту ведется проверка, совместно с управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по выявлению причин недомогания детей. Принято решение о временной приостановке учебного процесса, «в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений». В пищеблоке взяты пробы и смывы для лабораторных анализов. Сейчас в администрации города и управлении Роспотребнадзора ждут их результатов для определения причин заболевания. Питание в школе обеспечивает ярославская компания ООО «Комбинат социального питания».

В четверг следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило по факту заболевания детей уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Ситуацию с расследованием взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Свою проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в среду начала прокуратура.

Сергей Титов, Ульяновск