Лучше строже, но мягче

Председатель правительства Михаил Мишустин завершил серию встреч с фракциями в преддверии своего отчета в Госдуме (он состоится 25 февраля). 12 февраля Белый дом посетили депутаты от ЛДПР и «Новых людей», традиционно обменявшиеся с премьером словами благодарности за конструктивное сотрудничество. А вот некоторые предложения партийцев оказались противоположными по духу: если председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за «государственную дисциплину цен», то лидер «Новых людей» Алексей Нечаев — за «год без запретов».

Фото: Правительство Российской Федерации

«Предотчетные» консультации Михаила Мишустина с фракциями растянулись более чем на две недели. Первыми 26 января с ним встретились единороссы, а 3 февраля он пообщался с коммунистами и эсерами.

12 февраля первыми в Белый дом пришли представители ЛДПР. Премьер напомнил, что их партия — одна из самых опытных и была представлена во всех созывах Думы. Основателя ЛДПР Владимира Жириновского он назвал «талантливым аналитиком, ярким парламентарием», который «до последнего отстаивал интересы России». А Леонида Слуцкого, возглавляющего в Думе международный комитет, похвалил за работу по налаживанию отношений с дружественными странами. Господин Мишустин также отметил внимание ЛДПР к вопросам поддержки участников СВО и напомнил об инициативах либерал-демократов, поддержанных правительством,— в частности, о запрете работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет (вместо нынешних полутора).

Господин Слуцкий заверил премьера, что его партия стоит «плечом к плечу с президентом и правительством», с которым у либерал-демократов «никогда еще не было столь тесного и эффективного общения». Оппозиционность же ЛДПР состоит в том, чтобы «форсированно находить наилучшие для людей, кратчайшие пути решения тех или других инфраструктурно значимых проблем», пояснил лидер партии. Кроме того, он напомнил о «стратегической цели» ЛДПР уравнять Москву и регионы по условиям жизни людей и добавил, что партия выступает за усиление контроля государства за ростом цен: «Нам необходима государственная дисциплина цен».

После этого встреча перешла в закрытый формат. По ее итогам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что разговор был «подробный, обстоятельный, откровенный». Он особо отметил, что все больше законопроектов, которые вносятся депутатами ЛДПР, поддерживаются правительством, причем эти инициативы всегда конструктивны: «Мы не хайпуем, не спекулируем на проблемных ситуациях в стране».

Разговор с «Новыми людьми» тоже начался со взаимных благодарностей. Михаил Мишустин напомнил, что при рассмотрении осенью проекта бюджета «Новые люди» проявили себя как «конструктивные партнеры», а их поправки о дополнительном финансировании малых технологических компаний, развитии инжиниринга и инноваций были поддержаны. Похвалил премьер фракцию и за предложенную программу обучения ветеранов СВО навыкам работы с цифровыми платформами. Отдельно глава правительства оценил вклад главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева в развитие туристического законодательства.

Алексей Нечаев, в свою очередь, поблагодарил премьера за открытость к новым идеям и подходам. А затем внес ряд предложений, например: объявить мораторий на новые требования, штрафы и налоги для предпринимателей, а также ввести отсрочку по уплате налогов для всего малого бизнеса. «Предлагаем провести этот год без запретов. Потому что надо, наконец, чтобы люди могли строить свои планы. А то у нас каждый месяц какой-нибудь запрет, замедление или штраф введут… Люди перестают чувствовать, что государство всегда на их стороне»,— пояснил партиец, подчеркнув, что главное — это доверие граждан к власти. «Я считаю, что это стоит того, чтобы попробовать. Давайте удивим всех»,— подытожил господин Нечаев.

Затем разговор продолжился в закрытом режиме. По итогам встречи лидер «Новых людей» сообщил журналистам, что глава правительства поручил проработать практически все предложения фракции, и выразил уверенность в скорой реализации этих идей. Одно из этих предложений господин Нечаев назвал: установить сборы для тех иностранных компаний, кто помогает ВСУ, даже если они поставляют товары из дружественных стран.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук отмечает, что по сравнению с прошлым годом поменялся порядок встреч премьера. Так, консультация с «Единой Россией» на этот раз прошла первой, хотя в прошлом году была завершающей, а со спикером Думы Вячеславом Володиным Михаил Мишустин поговорил до общения с фракциями, а не после, как в 2025-м. «Однако от перестановки слагаемых сумма политических оценок деятельности правительства не поменялась,— уверен эксперт.— Фракции положительно оценивали на консультациях кабинет министров. А это указывает на то, что заключительный отчет правительства для восьмого созыва Госдумы, который впервые поименно утвердил не только премьер-министра, но и большую часть министров и вице-премьеров, пройдет гладко».

Ксения Веретенникова