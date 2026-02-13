Виртуоз Петр Дранга, Казанова от Сергея Безрукова и вселенная Depeche Mode

В Петербурге — середина февраля, за окном лютует стужа, ветер пробирает до костей, а сугробы только растут. Но чем крепче мороз, тем ближе весна: совсем скоро начнет капать с крыш, прилетят грачи и город неторопливо шагнет в март. А пока за окном трещит лед, самое время искать убежища там, где тепло, светло и по-настоящему живо. Театры, концертные залы и выставочные пространства в эти две недели работают как уютные островки среди февральской стужи. Здесь не надо бороться с холодом — здесь им можно наслаждаться, глядя на сцену!

Музыкант Петр Дранга

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пятницу, 13 февраля, на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана (набережная канала Грибоедова, 7) выступит заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Музыкант представит концертную программу «Вектор», в которой этнические мотивы переплетаются с современной академической музыкой, джазом и латиноамериканскими ритмами.

В программе — авторские сочинения Дранги, неоклассика, а также русский, французский и аргентинский блоки в оригинальных аранжировках. Вместе с маэстро на сцену выйдут Александр Махнев (клавишные, «Фонограф», Artfonix), Михаил Истратов (ударные) и Даша Шорр (бас-гитара, контрабас). Коллектив объединяет виртуозное исполнение и эксперименты со звуком, превращая концерт в музыкальное путешествие по разным уголкам мира.

В этот же день, 13 февраля, в Эрмитажном театре (Дворцовая набережная, 34) Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского представит спектакль «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполнит народный артист России, легендарный премьер Мариинского театра Фарух Рузиматов.

В основе постановки — не привычный балет Прокофьева, а оригинальная версия, соединившая шекспировскую трагедию с музыкой Чайковского. В спектакль вошли фрагменты Шестой симфонии, Третьей сюиты, «Итальянского каприччио», Концерта для скрипки с оркестром и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта». Премьера состоялась в 2015 году, и с тех пор постановка с успехом идет на сценах Александринского, Михайловского и Эрмитажного театров.

Аккордеонист Симоне Занкини

Фото: предоставленно организаторами

Фото: предоставленно организаторами

В субботу, 14 февраля, в Большом атриуме Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, 34) пройдет концерт «Мистерия танго». В День святого Валентина под сводами Главного штаба зазвучат аккордеон, скрипка и меццо-сопрано в сопровождении оркестра и хора. Хедлайнеры вечера — итальянский аккордеонист-виртуоз Симоне Занкини и ведущая солистка Мариинского театра Анна Кикнадзе.

Главная музыкальная премьера вечера — «Танго-месса» аргентинского композитора Мартина Пальмери. Сочинение, объединившее ритмы классического танго и тексты католической мессы на латыни, впервые прозвучит в Петербурге спустя 30 лет после написания. Исполнят мессу Симоне Занкини, Константиновский оркестр под управлением дирижера Эдуарда Кротмана и Хор Санкт-Петербургского государственного университета.

В этот же день, 14 февраля, в пространстве «Третье место» (Каменноостровский проспект, 73Б) состоится концерт-вечеринка «Джаз при свечах». Ансамбль «КругоСвет-бэнд» под руководством композитора Светланы Нестеровой исполнит авторские сочинения в стилях свинг, боп и кул-джаз. Программа посвящена Дню святого Валентина и обещает гостям романтическую атмосферу, салонный уют и живую музыку.

Коллектив основан в 2023 году петербургским композитором и пианисткой Светланой Нестеровой, лауреатом недавнего Международного конкурса имени Рахманинова. В составе — два автора: помимо Нестеровой, за тромбон и бас-гитару отвечает Вячеслав Круглик, написавший музыку к мультсериалу «Пушкин и Михайловское». Вместе с ними на сцену выйдут Анна Круглик (вокал, ударные, ксилофон) и Илья Круглик (ударные, ксилофон). Репертуар коллектива соединяет традиции петербургской композиторской школы с джазовой импровизацией.

Основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В понедельник, 15 февраля, в клубе «А2» (проспект Медиков, 3) выступит легендарная группа «Чиж & Co». Сергей Чиграков и его коллектив исполнят любимые хиты, известные каждому слушателю с девяностых. Концерт приурочен ко Дню святого Валентина и обещает стать не просто выступлением, а встречей старых друзей.

Сам господин Чиграков не раз признавался: ему важнее всего живая реакция зала, а не студийные записи. «Пусть меня запомнят по живым выступлениям»,— говорит музыкант. Петербургская публика этих выступлений ждет с неизменным нетерпением. «Вечная молодость», «О любви», «Полонез», «Фантом» — песни, которые знают наизусть и подпевают хором спустя десятилетия.

В этот же день, 15 февраля, в ДК «Выборгский» (улица Комиссара Смирнова, 15) покажут комедию «Казанова — Ars Vivendi» с Сергеем Безруковым в главной роли и режиссерском кресле. Его герой — не просто неутомимый покоритель женских сердец, но философ, ученый и музыкант, чья жизнь превратилась в произведение искусства.

Действие разворачивается при дворе Екатерины II. Итальянский темперамент сталкивается с холодным петербургским этикетом — искры летят во все стороны. Вокруг Казановы кружатся фрейлины Протасова и Перекусихина, ироничная императрица (Екатерина Климова), прямолинейный граф Орлов и великий Ломоносов в исполнении Сергея Степина. Смесь классической комедии положений и мелодрамы, остроумные диалоги и неожиданный финал — три с лишним часа чистого «искусства жить».

Сцена из спектакля «Я Тебе Верю!»

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

В понедельник, 16 февраля, на сцене петербургского ТЮЗа имени Брянцева состоится премьера музыкального спектакля «Я Тебе Верю!». В основе постановки — реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танго, подарившего миру этот страстный танец. Спектакль объединит вокальные партии, драматическое действие и пластику: историю расскажут языком танца лучшие танцоры аргентинского танго России и артисты балета.

Действие разворачивается в Аргентине 1960-х, когда страна погрузилась в хаос военной хунты. Танцы оказались под запретом, но в маленькой деревне на берегу Рио де ла Плата каждую пятницу тайно танцевали танго. Главный герой — Луис, сын рыбака, лучший танцор этих мест. Однажды летним вечером на милонге он встречает прекрасную незнакомку — и эта встреча запускает череду удивительных событий, полных любви, борьбы и поиска себя.

В этот же день, 16 февраля, в петербургском ДК «Выборгский» состоится показ нового спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» с участием Леонида Бараца, Александра Демидова, Камиля Ларина и Ростислава Хаита. Авторами пьесы выступили Леонид Барац и Сергей Петрейков, он же — режиссер постановки.

Сюжет спектакля, по словам авторов, укладывается в пару строк: однажды зимой в аэропорту одного далекого от столицы города встречаются четверо незнакомцев. За несколько часов вынужденного ожидания они, вопреки законам жанра, не становятся лучшими друзьями навек («неправду мы не любим»,— поясняют авторы), но успевают узнать друг о друге и о самих себе много неожиданного.

Это история об обыкновенных людях в необыкновенных обстоятельствах — с фирменным юмором, самоиронией и узнаваемой интонацией «Квартета И».

Сцена из мюзикла «Мастер и Маргарита»

Фото: Театр LDM

Фото: Театр LDM

Во вторник, 17 февраля, на Новой сцене театра LDM покажут международный мюзикл «Мастер и Маргарита». Постановка объединила усилия шести композиторов и шести либреттистов из России и Европы, включая внука Михаила Булгакова — Сергея Шиловского-Булгакова. Либретто создано по уникальной технологии «Ситуационный сценарий», благодаря которой зрители становятся не наблюдателями, а участниками «дьявольского действа», вовлеченными в интерактивное шоу.

В спектакле заняты 66 артистов, на сцене сменяется 66 декораций, а для постановки сшито 666 костюмов. Автором художественной концепции выступил знаменитый венгерский сценограф Кентауэр (Эркель Ласло), работавший над мюзиклами «Бал вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер». Главные партии исполняют звезды российской сцены: обладатель «Золотой маски» Иван Ожогин (Воланд), «золотой голос мюзиклов» Антон Авдеев (Мастер), Анастасия Вишневская и Евдокия Малевская (Маргарита), а также заслуженный артист России Вячеслав Штыпс (Пилат).

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Сцена из спектакля «Фальшивая нота». Динкель — Сергей Стругачёв, Миллер — Артур Ваха

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

В среду, 18 февраля, и понедельник, 23 февраля, на сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль «Фальшивая нота» по пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Автор — режиссер и актер, руководитель старейшего парижского театра Michel, а его пьеса, написанная в 2017 году, была впервые представлена на Авиньонском фестивале. В основе сюжета — напряженная дуэль двух непохожих людей, встреча которых случайна, а последствия необратимы.

Всемирно известный дирижер раздражен после концерта в Женевской филармонии. В его гримерку врывается восторженный поклонник — навязчивый, странноватый, расточающий комплименты. Он просит автограф. Казалось бы, рядовая ситуация. Но этот разговор обернется поединком двух характеров, психологической схваткой, где каждый следующий ход приближает к детективной развязке, которую невозможно предугадать.

В этот же день, 18 февраля, во дворце Белосельских-Белозерских встретятся «Молодые исполнители России». В программе — Первый концерт для скрипки с оркестром Паганини, прозванного «скрипачом дьявола» за феноменальную технику и поэтичную изысканность, атмосферный барочный концерт «La notte» («Ночь») Вивальди с образами сновидений и тревожных шорохов, искристая увертюра к опере «Сорока-воровка» Россини, полная легкости и театрального юмора, а также изящная интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром.

За дирижерским пультом — Заслуженный артист России Александр Титов. На сцене — Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. Солисты — лауреаты престижных международных конкурсов. Партию кларнета исполнит Иван Глазов, обладатель первых премий конкурсов «Allegretto Grazioso» (Москва, 2024) и «Северная рапсодия» (2025).

Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

В четверг, 19 февраля, на сцене театра имени Ленсовета покажут спектакль «Чехов. Хочется жить!» — лаконичную и пронзительную постановку режиссера Анджея Бубеня. Семь актеров, семь стульев, глухая стена и музыка — минимум средств, максимум смысла. Перед зрителем проносится вереница чеховских персонажей: Толстый и Тонкий, госпожа NN, лектор, так и не рассказавший о вреде табака. Имена стираются, остаются люди — маленькие, смешные, несчастные, гордые и нелепые, узнаваемые до боли.

Десятки жизней мелькают словно на ускоренной съемке, но в какой-то момент исчезают и герои, и маски. Остаются только семь человек на сцене — без ролей, без прикрытия. Главное здесь не в тексте, а в паузах, в монтажных склейках, в тех секундах, когда актер будто перестает играть. И в одном общем чувстве, прорастающем сквозь все истории: так хочется жить — но реальность тесна. Так хочется сделать что-то важное — но не выходит. Так хочется быть счастливым — но не получается.

В этот же день, 19 февраля, на сцене концертного зала «Колизей-Арена» состоится премьерный показ фламенко-спектакля «Кармен» от Театра фламенко FABRICA DE TABACO. Это не очередное прочтение новеллы Мериме и не вариация на темы оперы Бизе. Это попытка говорить о страсти, свободе и роке исключительно на языке танца, ритма и гитарного перебора.

Автор идеи, режиссер и исполнительница главной роли — Наталья Зайкова. За ее плечами — путь от бальных танцев до солистки ведущих фламенко-компаний Петербурга, университет культуры и собственная труппа. Но в «Кармен» она выступает не просто как хореограф. Она создает спектакль-исследование: что останется от великого мифа, если убрать слова? И выясняет: самое главное.

Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова

Фото: концертный зал «У Финляндского»

Фото: концертный зал «У Финляндского»

В пятницу, 20 февраля, в концертном зале «У Финляндского» пройдет программа «Вселенная Depeche Mode» в исполнении концертного симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. За дирижерским пультом — заслуженный артист России Алексей Васильев. Легендарные хиты британской электронной группы прозвучат в роскошном симфоническом обрамлении, открывая знакомые мелодии заново.

Этот концерт — не просто возможность услышать бессмертные хиты в симфоническом звучании, но и повод для всех, кто вырос на музыке DM, снова собраться вместе. Для тех, кто носил кожаные куртки и магнитофон «Электроника» на плече, кто сутками следил за хит-парадами MTV или застал концерты западных звезд в двухтысячных. В едином порыве вскинуть руки и спеть: «We’re flying high, we’re watching the world pass us by… Never want to come down».

В этот же день, 20 февраля, в концертном зале «Колизей-Арена» на Невском проспекте прозвучат бессмертные мелодии выдающегося французского композитора и дирижера Поля Мориа. Программу представит коллектив Impulse orchestra, бережно воссоздающий неповторимое звучание легендарного коллектива.

В программе концерта — тщательно подобранные произведения не только самого господина Мориа, но и других знаменитых французских авторов. Impulse orchestra предлагает зрителям вновь услышать хиты, проверенные временем.

Сцена из спектакля «Ревизор». Городничий — Александр Сулимов, Ляпкин-Тяпкин — Всеволод Цурило

Фото: Театр имени Ленсовета

Фото: Театр имени Ленсовета

На сцене Театра имени Ленсовета 20 февраля покажут классику — гоголевского «Ревизора». Роль городничего исполнят заслуженный артист России Александр Сулимов и народный артист России Сергей Мигицко, его супругу играет не менее блистательная Анна Алексахина.

С 20 по 22 февраля на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии состоится премьера оперетты Флоримона Эрве «Время любви». Сочинение выдающегося французского композитора, стоявшего у истоков жанра наравне с Жаком Оффенбахом, сегодня не исполняется больше нигде в России, кроме Петербурга. Господин Эрве, автор более ста произведений для музыкального театра, известен отечественному зрителю в основном по «Мадемуазель Нитуш», тогда как его наследие куда обширнее и изобретательнее.

Режиссер-постановщик Николай Покотыло называет премьеру уникальной: не каждый театр может позволить себе расширять репертуар за счет редко исполняемых сочинений классиков. Художественное решение спектакля, определенное Евгением Тереховым и Анастасией Шенталинской как «ретрофутуризм», подчеркивает, что история, написанная почти 200 лет назад, абсолютно актуальна сегодня. Поменялась лишь мода. Оперетта во все времена остается зеркалом жизни, и в центре ее неизменно — взаимоотношения людей, их легкость, чувства и вечный поиск личного счастья.

Симфонический оркестр Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra

В субботу, 21 февраля, симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского представит в концертном зале «Колизей Арена» (Невский проспект, 100) программу, посвященную легендам мировой музыки. В этот вечер прозвучат хиты двух культовых «четверок»: The Beatles и ABBA.

Музыка ливерпульской группы, ставшая феноменом XX века и породившая битломанию, и жизнеутверждающие шлягеры шведского квартета будут исполнены в симфонических аранжировках. Концерт станет ностальгическим путешествием по мелодиям, которые знают и любят слушатели всех поколений.

В этот же день, 21 февраля, в БКЗ «Октябрьский» пройдет большой концерт Олега Газманова. Народный артист России представит петербургской публике программу «Русский мир», приуроченную ко Дню защитника Отечества.

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке, 21 и 22 февраля, продолжаются гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Под куполом цирка развернется увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

В воскресенье, 22 февраля, предложим сходить на «Щелкунчика» в исполнении Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского в концертном зале «У Финляндского».

Знакомая с детства сказка о девочке Маше, храброй деревянной игрушке и коварном Короле мышей зазвучит языком высокого танца. Добрый волшебник Дроссельмейер, умеющий оживлять кукол, наполнит сцену чудесами и уведет зрителей в мир изумительных грез.

В Фельдмаршальском зале Эрмитажа Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением Виктории Добровольской исполнит мелодии вальсов великих русских композиторов. Уникальное сочетание виртуозной классики, роскоши вечернего Эрмитажа и волшебной праздничной атмосферы подарит незабываемые впечатления.

В этот же день, 22 февраля, Большой зал Меншиковского дворца, где при Петре I гремели знаменитые Ассамблеи, станет площадкой дерзкого музыкального эксперимента. В рамках Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» здесь пройдет концерт «Барочная фантазия: от Вивальди до Пьяццоллы». Уникальность вечера — в диалоге сквозь столетия: строгая роскошь итальянского и французского барокко встретится с терпкой чувственностью аргентинского танго нового времени. Исторические интерьеры петровского барокко, помнящие первых русских академиков, станут идеальной декорацией для этого путешествия во времени.

Хедлайнер вечера — Симоне Занкини, выдающийся итальянский аккордеонист-виртуоз, чье имя хорошо знакомо ценителям сцены Ла Скала. Выпускник Консерватории Россини в Пезаро, господин Занкини — неутомимый экспериментатор, стирающий границы между академическим джазом, современной импровизацией и классикой. С 1999 года он является постоянным партнером солистов оркестра театра Ла Скала, а его география гастролей охватывает десятки стран — от Японии до Венесуэлы. В Петербурге маэстро представит уникальное звучание аккордеона, способное передать и барочную полифонию, и страстный ритм танго.

