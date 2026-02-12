Компания Цукерберга запатентовала ИИ-модель для посмертного ведения соцсетей

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) в конце декабря зарегистрировала патент на нейросеть, которая может «имитировать» активность человека в социальных сетях, сообщает Business Insider. Согласно документу, ее можно будет использовать, если пользователь взял длительный перерыв или умер.

«Языковая модель может использоваться для имитации действий пользователя в его отсутствие в системе социальных сетей, например, когда пользователь берет длительный перерыв или если он умер»,— говорится в тексте патента. В качестве основного автора технологии указан технический директор компании Эндрю Босворт.

Как отмечается в документе, если авторы перестают публиковать контент в интернете, «будь то из-за необходимости отдохнуть от социальных сетей или… смерти», это негативно скажется на пользовательском опыте подписчиков.

Запатентованная ИИ-модель должна создать цифровой клон присутствия человека в соцсетях, обучившись на специфических для него данных — истории активности, комментариях, лайках или контенте. На этой основе нейросеть сможет реагировать на контент других пользователей: ставить лайки, оставлять комментарии и отвечать на личные сообщения. В патенте также упоминают технологию, которая позволит имитировать видео- или аудиозвонки пользователя.

В компании заявили изданию, что «не планируют использовать этот пример (из документа) в дальнейшем». Там отметили, что получение патента не означает, что компания будет заниматься разработкой, внедрением или использованием технологии.