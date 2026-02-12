Психологов отделят от шарлатанов

Группа депутатов Госдумы подготовила новую версию законопроекта о регулировании деятельности психологов. Прежние версии документа критиковали в правительстве и в думском комитете по здравоохранению. После замечаний депутаты согласились смягчить требования к образованию психологов, установили обязанность государства помогать бесплатно некоторым гражданам и закрепили право подростков обращаться к специалистам без разрешения родителей. Депутаты уверены, что законопроект позволит «отсечь от психологической деятельности разного рода шарлатанов». Эксперты считают, что документ нужно дорабатывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новая версия законопроекта «Об основах регулирования психологической деятельности в РФ» опубликована в базе Госдумы, обратил внимание “Ъ”. Документ подготовила группа депутатов для рассмотрения на думском комитете по здравоохранению.

Попытки подготовить закон, который бы регулировал деятельность психологов, предпринимаются давно.

Первый его вариант внесла депутат Людмила Швецова (ЕР) в 2014 году, но парламент документ отклонил.

но парламент документ отклонил. В 2024 году свой законопроект разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР), но его также не поддержали.

свой законопроект разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР), но его также не поддержали. В феврале 2025 года свой вариант представила КПРФ, но в июне 2025 года на него поступило отрицательное заключение правительства.

Сейчас коммунисты представили доработанную версию документа. Представители профессионального сообщества опасались, что из-за нового закона вне профессии останутся тысячи практиков без дипломов психологов. В первой версии законопроекта речь шла о том, что заниматься психологической деятельностью сможет только специалист с базовым профильным высшим образованием (то есть тот, кто окончил специалитет или бакалавриат/магистратуру по направлению «психология»). Сейчас требования смягчены до «высшего образования любого уровня по профилю деятельности».

Авторы также убрали обязанность для специалистов повышать квалификацию не реже чем раз в пять лет и обязательное членство в профессиональных объединениях. По-прежнему психологом может быть только гражданин РФ со стажем работы не менее трех лет, при этом вводится запрет на осуществление психологической деятельности иноагентами.

Разделяются понятия «помощь» и «услуга».

Помощь государство будет оказывать бесплатно, но только тем гражданам, которые имеют на это право (например, дети-сироты, инвалиды и лица с ОВЗ, беженцы).

Услуги психологов же предоставляются за деньги по договору — в этом случае будут применяться нормы закона «О защите прав потребителей».

Изначально планировалось, что помощь психолога смогут получать только россияне, теперь на нее смогут рассчитывать (бесплатно или платно) иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, и беженцы. Расширены права несовершеннолетних на получение помощи. Изначально предлагалось предоставлять ее во всех случаях — кроме чрезвычайных — только с согласия родителей. Теперь же подросток старше 15 лет (или 16 лет, если он болен наркоманией) сможет сам обратиться к психологу.

Соавтор поправок депутат Нина Останина (КПРФ) сообщила, что новая версия законопроекта учитывает «практически» все замечания.

«Считаю принятие инициативы важным фактором защиты психологического благополучия и психического здоровья соотечественников,— написала она в своем Telegram-канале.— Закон нужен и самим психологам, так как поможет четко определить и повысить их профессиональный статус, одновременно отсекая от психологической деятельности разного рода шарлатанов».

Руководитель юридического отдела Wellness-кластера холдинга Ultimate Education Маргарита Федоровых обращает внимание на противоречия в документе. Законопроект, с одной стороны, наделяет специалиста правом на односторонний отказ от договора (например, если к психологу пришел клиент с признаками шизофрении и его нужно направит к психиатру), с другой — распространяет на психологические услуги нормы закона «О защите прав потребителей», который такого отказа не допускает.

Психотерапевт, преподаватель онлайн-института психологических профессий и коучинга «Психодемия» Анастасия Афанасьева называет инициативу «важным шагом для профессионального сообщества», но также указывает на его недостатки. Документ дает слишком широкое определение психологической деятельности, и в таком виде под него потенциально могут подпадать самые разные практики — от профессионального консультирования до околопсихологических услуг. Она обратила внимание на норму, ограничивающую право на профессию для лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с психическими расстройствами.

«Это может восприниматься как избыточно жесткое и потенциально дискриминационное,— поясняет эксперт.— Современный подход в медицине исходит из оценки функционального состояния специалиста, а не самого факта диагноза». Госпожа Афанасьева заметила, что в проекте практически не установлены механизмы, влияющие на безопасность клиентов, в том числе требования к научной обоснованности методов и система профессиональной супервизии. «Закон в большей степени регулирует вход в профессию, чем качество самой практики»,— заключает эксперт.

Наталья Костарнова