Власти Воронежской области опровергли бездействие в связи с отменой электричек

Правительство Воронежской области прокомментировало заявление лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что власти региона не решают проблему с отменой 27 пригородных электричек. Местные власти заявляют, что разрабатывают способы разрешения ситуации и уже ввели дополнительные автобусные маршруты, а также договорились о возвращении как минимум одного маршрута пригородного поезда.

Леонид Слуцкий выступил с критикой властей Воронежской области на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Под удар попали важные для жителей маршруты. Люди собирают тысячи подписей — мы уже эти документы с тысячами подписей получили с требованием вернуть электрички. Власть больше месяца пытается понять, почему так произошло, кто виноват, кто принял решение. Больше месяца решить проблему никто не может»,— сказал лидер ЛДПР.

В Воронежской области было отменено около 30 маршрутов электричек. Проблема, как отмечали местные власти, заключалась не в локальных решениях на уровне региона, а в последствиях федерального регулирования и отсутствии компенсирующих механизмов. В правительстве рассказали “Ъ”, что региональное министерство промышленности и транспорта в диалоге с инициативной группой граждан разрабатывает возможное решение проблемы. Промежуточным решением стало введение автобусов, частично дублирующих потребности жителей, и возвращение пригородного поезда по маршруту Лиски—Евдаково.

Высокопоставленный источник “Ъ” в правительстве региона выразил удивление высказанной позиции господина Слуцкого и предположил, что тот был дезинформирован, из-за чего донес неточные данные до премьер-министра. По мнению собеседника, местное реготделение ЛДПР и в целом репутация партии от таких заявлений своего лидера не выиграют, особенно в год выборов в Госдуму.

Сергей Толмачев, Воронеж