Китай натопился

Стоимость российского энергетического угля на восточном — ключевом экспортном — направлении перешла к снижению. Сказывается сокращение спроса в Китае из-за накопленных запасов и наступления более мягкой погоды на севере страны. Поддержку котировкам может оказать сокращение добычи в Индонезии, но не исключено, что оно будет не столь значительным, как ожидалось.

Российский энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на 1 кг в дальневосточных портах подешевел за первую неделю февраля на 1,5%, до $73,1 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. Как следует из данных аналитиков, примерно с середины декабря 2025 года цены на этом базисе были в основном стабильными. Уголь с поставкой в Южный Китай подорожал на 1,8%, до $89,8 (CFR; с учетом фрахта), но темпы роста цены снизились неделя к неделе.

В NEFT Research снижение цен объясняют ослаблением спроса в северных регионах Китая: «В преддверии праздников потребители в основном завершили пополнение запасов». Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что в начале февраля энергетический уголь в Китае дорожал, но дальнейший рост маловероятен и нельзя исключать снижения с наступлением праздничного сезона.

По данным таможенной статистики КНР и оценкам Международного энергетического агентства, в январе—феврале традиционно снижается потребление угля в северных провинциях Китая из-за более мягкой погоды и высокой загрузки складов после активных закупок в декабре, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Одновременно, добавляет он, сохраняется высокая конкуренция между поставщиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Австралия и Индонезия в конце 2025 года нарастили экспорт, что усилило давление на цены на спот-рынке, продолжает аналитик. При этом, отмечает он, в РФ из-за переориентации грузов на восток при ограниченной пропускной способности котировки FOB Восточный более чувствительны к колебаниям спроса.

Сокращение внутренней добычи в КНР из-за закрытия небольших шахт, как ожидается, окажет поддержку ценам до начала праздничного периода, ожидают эксперты NEFT Research. Росту котировок в регионе также могут способствовать планы Индонезии по значительному сокращению добычи, из-за чего местные поставщики уже подняли цены. По оценкам, которые приводит NEFT Research, при снижении добычи на 20% экспортная стоимость индонезийского угля может вырасти на 40–70% для низкокалорийных и на 10–20% для высококалорийных марок. На рынке также отмечается снижение поставок южноафриканского угля из-за инфраструктурных ограничений, добавляет господин Красноженов.

Но, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, остается открытым вопрос о том, насколько серьезны намерения индонезийской стороны. «Появились сведения о возможном пересмотре ранее заявленных планов»,— говорит он. Агентство Platts со ссылкой на источники сообщало, что Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии освободило ведущие компании от обязательного сокращения добычи в 2026 году. В частности, по данным Platts, квота крупнейшего производителя энергетического угля в стране Bumi Resources в этом году превысит 75 млн тонн, что почти 100% от запрашиваемой компанией.

В любом случае эффект от индонезийского сокращения производства угля будет неравномерным, в первую очередь это затронет рынки Юго-Восточной Азии и Индию, где индонезийский уголь занимает ключевую долю, особенно в низкокалорийном сегменте, считает Владимир Чернов. Для экспортеров российского угля, добавляет он, вероятный рост мировых цен может быть частично нивелирован дисконтами.

В западных портах цены на российский уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг выросли за неделю к 6 февраля из-за увеличения издержек, по данным NEFT Research. Котировки в балтийских портах увеличились на 1,8%, до $67,3 за тонну (FOB), в порту Тамань — на 0,7%, до $76,7 за тонну.

Полина Трифонова