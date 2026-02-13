Опубликован график расчистки и вывоза снега в Ижевске на выходных
13 февраля с 9:00 в Ижевске будут проводится снегоуборочные работы на ул. Васнецова, ул. Новая Восьмая, ул. Союзная вдоль домов № 1, 3, 7 по пр. Калашникова, а также территория у дома по ул. Сабурова, 57. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
1 / 3
Ночью с 13 на 14 февраля и с 14 на 15 февраля будет проводиться уборка на ул. Лихвинцева. 14 февраля с 9:00 также пройдет очистка ул. Кунгурцева.
Жителей попросили не парковать автомобили на указанных участках для обеспечения качественной уборки снега.