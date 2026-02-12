Свалочный аппарат

В Прикамье реорганизуется система управления обращения с твердыми коммунальными отходами. АО «Пермский региональный оператор ТКО» возьмет в прямое управление один из крупнейших полигонов в Березниках. Пермский краевой экологический оператор, обслуживающий объект, войдет в состав ПРО ТКО. Реорганизация завершится в марте. В результате регоператор, помимо управления полигоном, получит новые функции по утилизации отходов. Эксперты объясняют решение краевых властей стремлением консолидировать ресурсы и функции по управлению отраслью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Региональные власти объединяют два предприятия, специализирующиеся на работе с отходами. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к регоператору по обращению с твердыми отходами АО «ПРО ТКО» присоединится ООО «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО). Эта компания сейчас управляет мусорным полигоном в Березниках.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что слияние завершится в марте текущего года. В результате ПКЭО станет структурным подразделением регионального «мусорного» оператора и функции по эксплуатации полигона в Березниках перейдут к ПРО ТКО. Последний, как пояснили в ведомстве, после завершения реорганизации «будет реализовывать иные направления деятельности, не связанные с захоронением отходов (например, их утилизацию)». «Это позволит повысить эффективность управления процессами и усилить материально-техническую базу компании»,— добавили в пресс-службе минЖКЖ.

ПКЭО был передан администрацией Березников в краевую собственность в 2021 году. До этого общество называлось «Полигон твердых бытовых отходов города Березники». Как ранее писал «Ъ-Прикамье», предполагалось, что созданный в Пермском крае экологический оператор будет претендовать на реализацию в регионе инициатив в рамках национального проекта «Чистая страна».

На сайте ПКЭО указано, что на сегодняшний день компания занимается вывозом отходов, не относящихся к ТКО, уничтожением медицинских и измельчением крупногабаритных отходов, очисткой сточных вод, демонтажом объектов капитального строительства и рекультивацией свалок. Краевое предприятие обслуживает также полигон по захоронению бытовых и промышленных отходов. По итогам 2024 года выручка ПКЭО составила 796 млн руб., чистая прибыль — 323 млн руб.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. ПРО ТКО координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

В 2024 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка регоператора составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 93,8 млн руб. С 2025 года ПРО ТКО не только выполняет функции координатора, но и самостоятельно возит мусор по одному из лотов.

Бывший вице-премьер краевого правительства, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев считает решение об объединении ПКЭО и ПРО ТКО обоснованным: «Эта мера обеспечивает максимальную централизацию всех функций по управлению отраслью у одного оператора. Когда все средства, аккумулируемые на обращение с отходами, находятся в одних руках, в одной копилке, регулировать операционную деятельность гораздо удобнее. Кроме того, рег­оператору проще осуществлять инвестиционные проекты, если полигон находится под его непосредственным управлением».

Экономист Дмитрий Клещев полагает, что решение о реорганизации ПРО ТКО связано с консолидацией ресурсов и изменением краевой концепции по управлению деятельностью с отходами. «Пермский краевой экологический оператор» задумывался как структура, отвечающая за рекультивацию полигонов в Прикамье. Предприятие формировалось, когда под эти задачи были получены федеральные субсидии, и Березниковский полигон вошел в процедуру реконструкции и рекультивации. Сейчас данный проект завершен. Скорее всего, концепция изменилась»,— рассуждает эксперт. По его мнению, в условиях отхода от построения системы обращения с отходами на формирование в субъектах экономики замкнутого цикла полезность ПКЭО снизилась. «Распылять финансовые и управленческие ресурсы на две компании руководство края, судя по всему, посчитало неэффективным»,— добавил экономист.

При этом Дмитрий Клещев отметил, что «сама концепция, когда операционной деятельностью по обращению с отходами занимается одна компания, а спецпроектами по развитию системы переработки и размещения отходов другая, выглядит разумной. Первые результаты ее работы были «вполне успешными». «Но, возможно, консолидация видится правительству и профильному министерству неизбежным вариантом»,— считает эксперт.

Константин Кадочников