Российский рынок цифровых финансовых активов является одним из самых развитых в мире. Об этом было сказано на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка». В конференции приняли участие свыше 400 человек, в том числе представители Банка России, Минфина, Госдумы и Мосбиржи, участники рынка и эмитенты цифровых активов. «10 трлн руб. — это мировой объем рынка ЦФА, доля России в нем — 1,5-2 трлн руб. Это примерно 20%. При этом порядка 50% российского рынка сосредоточено на платформе «А-Токен» от Альфа-Банка. Внедрение нового регулирования создает предпосылки для роста рынка до 10 трлн руб. в горизонте трех-пяти лет», — сказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

СУАЛ, крупнейший миноритарный акционер «Русала», сократил долю в компании до 22,2% с 25,09%, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже. Снижение доли СУАЛа в уставном капитале «Русала» носит технический характер и не означает изменения объема прав акционера, пояснил официальный представитель «СУАЛ Партнерс».

Большинство, если не все профессиональные задачи «белых воротничков», будут полностью автоматизированы с помощью искусственного интеллекта в течение следующих 12-18 месяцев. Об этом заявил гендиректор Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман. По его словам, то же самое происходит в сфере разработки ПО. Разработчики теперь используют ИИ для написания большей части кода, а это значит, что их роль сместилась в сторону метафункций.