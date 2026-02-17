Эволюция роскоши: как экологичность трансформировала дизайн

Экология в интерьере — уже не требование премиального сегмента и желание среднего класса: она стала активом, обеспечивающим комфорт на многие годы. По данным консалтинговой компании Global Insight Services, объем рынка экологичных товаров для дома сейчас составляет не менее 300 млн единиц, из которых 45% занимает мебель, 30% — текстиль, 25% — осветительные приборы. К 2028 году, по прогнозам аналитиков, этот рынок достигнет 500 млн единиц. То же самое касается и деревянного домостроительства, объемы которого растут из года в год.

«Спрос на экологичные материалы растет. Рынок перенасыщен доступными суррогатами: прессованными опилками на токсичных клеях, пластиком, имитирующим натуральные фактуры, текстилем с агрессивными красителями. И натуральный камень, металл, массив дерева и стекло становятся элитарными не только из-за цены, но и из-за своей "чистоты", а также способности служить веками»,— подтверждает арт-директор и совладелец «Арт Кузницы» Станислав Мерзляков.

Таким образом, экологичность связывается не только с комфортом, но и с прочностью.

«Людям важно, чтобы покупка была долговечной, чтобы интерьер и мебель служили многие годы, эстетично старели и не требовали замены через несколько лет»,— подчеркивает Александр Шестаков, генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России.

Семейное наследие

Натуральные и экологичные материалы становятся осознанным решением. Люди задумываются не просто о том, как и в каком пространстве они будут жить, но и о том, что оставят после себя.

«Экология перестала быть модным трендом или маркетинговой "зеленой этикеткой". Для премиального сегмента это теперь базовый стандарт качества жизни. А самый экологичный интерьер — тот, который не придется менять через пять лет. Например, металл красиво стареет, обретая патину, и может служить столетиями. Это переход от трат к инвестициям в семейное наследие»,— утверждает господин Мерзляков.

«Забота о детях и будущих поколениях действительно часто выступает особым сигналом. Я наблюдаю, что в премиальных интерьерах люди все чаще запрашивают привычные, но отборные породы: орех, дуб, ясень, клен. Ценность смещается не в сторону экзотики, а в сторону качества древесины, текстуры и грамотной профессиональной работы с ней»,— соглашается Максим Лумпов, руководитель и основатель мебельной студии премиальной мебели Lumpov.

Особое место при создании экологических интерьеров занимают редкие породы древесины: эбен, палисандр, тик. Эксперты считают это эталоном эстетики и долговечности, но такая роскошь требует подтвержденного легального происхождения древесины, иначе это репутационный риск.

Параллельно в люксовый сегмент уверенно входят бамбук и пробка — материалы, которые еще недавно ассоциировались с эконом-классом. «Это больше не "бедные родственники": бамбук по прочности сегодня не уступает дубу и не так боится влаги, а пробка дает уникальную тактильность. Мастера научились обрабатывать их так, что в готовом интерьере они визуально и функционально конкурируют с классическими тяжелыми решениями»,— объясняет господин Мерзляков.

Цветовая палитра отделки интерьеров также сместилась в сторону природных и мягких оттенков: песочный, насыщенный темно-зеленый, шалфейный, глубокий синий, графитовый, сливочный, какао.

Философия пространств

Предпочтение в пользу экологичных решений отдаются и в частных резиденциях, и в загородных проектах для бизнеса. И сегодня это уже не просто выбор материалов, а целая философия пространств, которые заботятся о человеке.

«Загородный девелопмент — это всегда работа с природным контекстом. Здания можно спроектировать так, чтобы сохранить существующие деревья, вписать объем в рельеф, использовать зеленые кровли и сделать архитектуру продолжением ландшафта»,— говорит Андрей Карпов, управляющий партнер строительной компании KUB HOUSE.

По словам эксперта, в каждом регионе можно и нужно опираться на его природный характер. Сосна создает здоровый микроклимат и обладает природными антибактериальными свойствами. Лиственница хорошо работает в банных и велнес-пространствах, она устойчива к влаге, гниению и по прочности сравнима с дубом. Береза, кедр и другие материалы помогают формировать не просто визуальный образ, а подлинную связь архитектуры с местом.

«Современные загородные резиденции, отели, велнес- и recovery-центры все чаще строятся с помощью натуральных материалов, тактильных фактур, живого контакта с ландшафтом, продуманной акустикой, светом и влажностью воздуха. Люди приезжают туда не просто за сервисом: они ищут восстановления. Такая среда помогает лучше слышать себя, быстрее восстанавливаться и глубже отдыхать. И в этом сегодня и заключается настоящая роскошь — в продуманности, природности и бережном отношении к человеку»,— считает господин Карпов.

Тренд на гиперперсонализацию

Сегодня мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в философии потребления. Если раньше статус в интерьере измерялся блеском и редкостью, то теперь «новая роскошь» — это безопасность, тактильная честность и долговечность.

Однако натуральные материалы капризны и требуют ремесленного мастерства. Кроме того, работа с ними всегда предполагает индивидуальный подход, и это само по себе становится признаком высокого уровня проекта — когда дом и интерьер создаются не по шаблону, а под конкретного человека и его образ жизни.

«Новая роскошь сегодня опирается на индивидуальность. Клиенты устали от глянцевой универсальности и идеальных поверхностей, и материалы с фактурой, глубиной, историей становятся интереснее. А 2025 год сделал индивидуальные решения еще популярнее, запустив тренд на гиперперсонализацию. Индустрия фокусировалась на осознанном дизайне. Интерьер все реже покупают как "картинку из Pinterest". Вместо этого человек создает среду, которая отражает его ценности, предпочтения и ритм жизни»,— подтверждает господин Шестаков.

Конечно, экология в высоком дизайне — это всегда вызов бюджету. Однако на российском рынке появляются отечественные альтернативы традиционным импортным материалам: сибирский кедр, береза, каменная крошка, эковата. «Отечественный продукт вполне способен конкурировать с импортным по стоимости и качеству, и это повышает доступность экологичных решений в интерьере, хотя цены на природосберегающие строительные материалы из-за роста издержек производства и транспортировки сырья продолжают расти. Но темпы роста замедляются благодаря активному развитию внутреннего рынка»,— говорит Арсений Дрожалин, генеральный директор строительной компании Digniori Arts. По его прогнозам, в этом году будет наблюдаться умеренный рост цен до 5–7%.

Будущее уже наступило

Тренд на гиперперсонализацию отмечается и в эволюции «умного дома». «Представьте: утром система автоматически проверяет ваш календарь и запускает будильник. Свет наполняет комнату, температура воздуха повышается до комфортной. Со вторым сигналом шторы открываются, включаются дополнительное освещение и кофеварка. С третьим — включается аудиосистема или воспроизводятся новости. После завтрака система рассчитала ваше время в пути на работу с учетом пробок и напомнила о том, что пора выходить. Ворота уже открыты и ждут вашего отъезда»,— рассуждает Мария Иванова-Сорокина, совладелица и ведущий архитектор проектно-строительной компании FullHouseDesign. Специалист работает с «умными домами» десять лет и объясняет, что есть базовая инженерия, без которой не обойтись: например, без «умной» системы освещения или инженерной системы с климат-контролем, включающим вентиляцию, кондиционирование и отопление.

«Я обычно советую еще интегрировать систему "мультирум", куда закачаны фильмы для просмотра, любимая музыка и библиотека. Все остальное факультативно. Я, например, люблю, чтобы к моему пробуждению шторы на окнах уже были открыты, а кто-то любит открывать их сам; кому-то нужна музыка, а кто-то любит тишину — эти функции создаются под конкретного человека»,— делится госпожа Иванова-Сорокина.

Без этических компромиссов

Периодически ведутся дискуссии относительно этичности использования материалов животного происхождения, например, натуральных кожи и меха. Эксперты считают, что без этих материалов в интерьере сегодня вполне можно обойтись.

«Сегодня акцент смещается с "животной" мягкости на архитектурную выразительность: холодная элегантность металла, фактура дикого камня, глубина переработанного стекла создают премиальную атмосферу без этических компромиссов. При этом хочу предостеречь от "экоромантизма". История ремесел полна примеров смертельно опасных технологий: золочение ртутью, свинцовые белила, мышьяковые пигменты. Современная экороскошь — это не возврат в прошлое, а симбиоз традиционных материалов и безопасных методов обработки»,— предупреждает господин Мерзляков.

А ряд экспертов, в их числе господин Лумпов, считают антиэкологичным решением и натуральные кожу и мех — с учетом их углеродного следа и сложности производства. «Мне давно не встречались интерьеры с таким набором материалов, для меня это китч или бохо, которые редко встречаются сейчас как в премиум-, так и в комфорт-сегменте»,— говорит он, объясняя, что экологичный интерьер сегодня — это показатель зрелости заказчика.

«Экологичный дизайн — это спокойствие, тактильность, натуральные материалы. А качественно сделанная мебель, индивидуальные решения и внимание к деталям воспринимаются как выражение достатка и вкуса. Экологичность уже больше не тренд, а естественная часть качественного интерьера»,— заключает господин Шестаков.

Светлана Куликова