Интерьер как синергия образов и смыслов

Новые коллаборации в дизайне, как и новые коллекции брендов, создают для нас уже не просто предмет интерьера, а портал в другое эстетическое измерение, построенное на эмоциях и ценностях личности. Капсульный диван или стол — это уже особая домашняя аура и история, которая превращает квартиру почти в арт-пространство, меняя само понятие «дом».

Британский певец Робби Уильямс совместно с нидерландской компанией Moooi разработал «Кресло интроверта». Выполнено оно из шерсти альпака и хлопка Фото: Moooi В портфеле гуру мирового дизайна Филиппа Старка есть коллаборация с модным домом Dior Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Дизайнер Пьер-Ив Рошон создал интерьеры ресторана в парижском Four Seasons George V, где студия стремилась к тонкому диалогу оформления с кухней шеф-повара Алана Таудона Фото: Salone del Mobile 2025 Интерьеры отеля Le Grand Mazarin в квартале Марэ в Париже созданы по заказу группы бутик-отелей Maison Pariente по проекту Мартина Брудницки Фото: отель Le Grand Mazarin

Запрос на историю

Когда-то каталоги мебели пестрили узнаваемыми моделями, хозяева которых радостно сообщали друг другу что у них вот такое же кресло, теперь же они больше похожи на альбомы галерей современного искусства. И не только визуальными образами, но и именами авторов и ценами, способными поспорить с мировыми художественными аукционами. Так почему же художники готовы спуститься с творческого Олимпа ради тиражных коллекций дизайна?

Провокатор — хорошо знакомый нам дуализм «низы не хотят, верхи не могут». А если перефразировать: покупатель не хочет приобретать типовое, все чаще в его запросах не просто стильный и комфортный диван, а настоящая история, эмоция. Одно из последствий перепроизводства тиражного дизайна — усталость покупателя от однообразия. Бренды довольно быстро нашли ответ на новый запрос, предложив коллекции, созданные в сотрудничестве с известными художниками. Именно эти профессионалы точно знают и умеют создавать впечатляющие истории как на плоскости картины, так и в объеме пространств. В новых интерьерных коллекциях мебель уже представляется как произведение искусства, у которого есть история, провенанс и имя известного автора. Коллаборации брендов с топовыми дизайнерами и художниками превращают утилитарные предметы в объекты коллекционирования, занимая в интерьерах соседние места с арт-объектами. Отсюда появился и занял особое место в интерьерных трендах коллекционный дизайн, создаваемый лимитированными тиражами. Но не только капсульные коллекции с арт-провенансом становятся двигателем эволюции современного дизайна.

Заместитель шведского гиганта, массовый российский ритейл divan.ru начал коллаборацию с российским дизайнером Димой Логиновым, в портфолио которого — десятки бестселлеров мировых брендов. В результате появилась стильная коллекция минималистичных диванов и кресел с идеей «Непохожесть как правило». Эту концепцию можно применить ко всему тренду коллабораций в дизайне: желание выделиться и создать новую привлекательность для потребителя в эпоху «эмоционального капитализма». Именно художники и помогают брендам сохранить свои лидерские позиции, буквально прокачивая эмоции зрителя.

Экс-дизайнер Gucci Джерджей Эрдей презентовал свою первую коллекцию мебели с британским брендом Porta Romana в конце прошлого года. Традиции бренда ручной росписи и любовь к ремеслу соединилась с личной историей автора — воспоминаниями о семье: бабушкины драгоценности, мамины украшения из 1980-х и старая мебель из дома. В своих интервью дизайнер высказывает надежду, что когда-нибудь эти вещи будут хранить столько же воспоминаний, сколько семейные реликвии, которые вдохновляли его в детстве.

В стильных декорах и орнаментах новой коллекции премиальных виниловых обоев Meteora российской фабрики Fipar, разработанных знаменитым российским дизайнером Майком Шиловым, зашифровано глубокое эмоциональное послание. Выбирая приглушенный оттенок, автор создает намек на образ неба, а в каждом паттерне — диалог природы и человека. И это уже не просто обои, а эмоциональный пейзаж, пробуждающий воспоминания о каплях дождя, горах и путешествиях. В руках талантливого дизайнера бытовое покрытие для стен становится медитативным фоном, в котором каждый может считать свои впечатления.

Повседневность как артефакт

Сотрудничество мебельных брендов с известными фешен-дизайнерами — это еще и возможность говорить на одном языке с новым поколением. Еще в 2018 году состоялась одна из первых и долгожданных коллабораций Верджил Абло с шведским мебельным гигантом. Для основателя Off-White преображение повседневных, анонимных вещей дизайна в объект искусства стало творческим манифестом. И он придумал истории, рассказывая их предметами мебели. Его знаменитый шкаф-витрина стал тому доказательством. Теперь это не место для хранения, а музейный пьедестал, в котором бытовые вещи становятся артефактами. Идеальный способ, например, показать коллекцию кроссовок — превратить ее из хобби в персональную кураторскую инсталляцию о себе. Это не просто мебель, а приглашение к диалогу: что в вашей повседневности достойно быть искусством?

Сотрудничество модельера Стеллы Маккартни и итальянского мебельного дома B&B Italia и вовсе совершило чудо: вернуло к жизни культовую коллекцию диванов Le Bambole легенды Марио Беллини. Классические силуэты дивана обрели новый характер благодаря фирменному принту Маккартни — Fungi Forest из ее летней коллекции 2022 года. Обновление имеет не только декоративный образ, но и социальный посыл, важный для молодого поколения: обивка полностью биоразлагаема, а конструкция продумана для легкого ремонта и долгой службы. Так дизайн соединяет прошлое и будущее: уважение к иконе формы и новую ответственность за материалы, которые ее создают.

Тренд на идентичность

Эмоциональная привязанность к родному городу и тренд на локальную идентичность все больше завоевывает внимание и производителей интерьерных решений и их потребителей. Так сотрудничество Dolce & Gabbana c брендом бытовой техники Smeg уже несколько сезонов рассказывает историю сицилийских традиций через декор праздничной тележки (местное название Carettu Sicilianu).

Новая коллекция российского бренда Art de Vivre — это путешествие в сказку, рассказанное на языке ковроткачества ручной работы. Художницы Алеся Медведева и Алена Жернакова оживили волшебных животных, но не через буквальные иллюстрации, а через диалог с традицией. Каждый образ — «Гуси-лебеди», «Конек-Горбунок», «Сивка-Бурка», «Щука» — это не просто персонаж, а целая культурная глава. Авторы вплели в шерсть, шелк и кашемир узоры уфтюжской, городецкой, борецкой и великоустюжской росписей по дереву. Так сказка, знакомая с детства, обрела новую глубину и стала частью нашего жилого пространства. Современный дизайн здесь становится проводником традиций старинных ремесел.

Сотрудничество экс-дизайнера Prada Фабио Замбарди с архитектором Массимилиано Локателли для Milano Design Week переносит нас в современный роскошный интерьер традиции золотного шитья… теперь в мебели! Творческий дуэт разработал метод «вышивания невозможного»: они используют швейные машины для инкрустации дерева металлической нитью. И это не просто перенос техники — из моды в интерьер. Суть — в переводе кода. Древнее золотное шитье, наследие сакрального искусства, становится языком современного дизайна, вплетая память и ремесленный жест в новые предметные формы. Вышивка придает свет, глубину и объем, «взращивая» орнамент из самой структуры материала. В мебели Nullus Locus они воссоздали историю резных панелей эпохи Возрождения из кабинета герцога Урбинского.

К истории страны и народных художественных промыслов обратился и дуэт Алены Ахмадулиной с хохломой. Именно авторский взгляд дизайнера помог вывести традиционный бренд на совершенно новый уровень восприятия и коммерческого успеха. Перезапуск хохломы — результат серьезной работы с архивами. Дизайнер и художники фабрики «Хохломская роспись» изучили образцы XIX века в музеях и в городе Семенове, где зародился промысел. На основе этой традиции создано более трехсот предметов: золоченая деревянная посуда, одежда с элементами «кудрины», мебель с органичными формами и даже деним с хохломскими мотивами. Очень важно, что каждый объект в новой хохломе — не банальная реплика, а диалог с наследием, где традиционная техника становится языком современного стиля.

Ксения Бандорина