От «умного дома» к эмпатичной среде

Современные технологии прочно вошли в дизайн интерьера и теперь запускают новые сценарии управления домом. Если раньше говорили об эстетике и эргономике мебели, то сегодня на первый план выходят «интеллект» пространства и цифровая гигиена. Как замечают эксперты отрасли, идет переход от концепции «умного дома», где мы управляем устройствами, к концепции среды, которая заботится о нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Напечатанный на 3D-принтере светильник от бренда Paolo Castelli Spa выполнен из керамической нити: в процессе печати материал оседает, формируя щели, через которые мягко проникает свет

Фото: Paolo Castelli Spa Напечатанный на 3D-принтере светильник от бренда Paolo Castelli Spa выполнен из керамической нити: в процессе печати материал оседает, формируя щели, через которые мягко проникает свет

Фото: Paolo Castelli Spa

Акцент на свет

Сегодня дизайн интерьера работает на стыке технологий, психологии и сценарного мышления. Одним из ключевых факторов стало развитие IoT (интернета вещей), когда «умные» системы освещения, климат-контроля, акустики и безопасности объединяются в единую экосистему, реагирующую на поведение пользователя. Благодаря этому интерьер становится адаптивным: свет меняет температуру в зависимости от времени суток, шторы автоматически реагируют на солнце, а климат подстраивается под присутствие людей в помещении. Таким образом, домашнее пространство буквально снижает когнитивную нагрузку и повышает уровень комфорта, отмечает директор Furnify.ru Константин Куковякин.

Сейчас инновационный дизайн уходит в биохакинг: идет смещение фокуса на здоровье. Производители «умных» гаджетов меняют сценарии, которые напрямую влияют на эмоциональную и психологическую нагрузку. Технологии помогают улучшить качество сна и восстановить ресурсы организма. Это происходит, когда система анализирует биоритмы и время суток. Например, вечером автоматически блокируется синий спектр света, мешающий выработке мелатонина, а еще плавно снижается температура воздуха и повышается влажность. Так создаются идеальные условия для глубокого сна.

«Важный пример — интеграция IoT-устройств в кухни и ванные комнаты. "Умные" розетки, сенсорные смесители, автоматические системы вентиляции и контроля влажности позволяют по-новому проектировать инженерные узлы, скрывая технические элементы и делая интерьер более минималистичным. В одном из реализованных проектов кухня была полностью избавлена от визуально активной техники: все приборы были встроены и объединены в единый цифровой контур управления»,— делится дизайнер жилых и коммерческих интерьеров Виктория Арсеньева.

Использование IoT должно мягко влиять на пространство, уверена основатель студии Grigoreva.Design и бюро Influence Architects Тамара Григорьева. «Важно не то, что установлено в интерьере, а какое состояние это запускает. Поэтому IoT в наших проектах — это не система управления домом, а возможность создания определенных сценариев в пространстве. Свет, звук и климат работают как единый механизм, который подстраивается под человека и его контекст. Например, в общественных пространствах жилых комплексов мы проектируем смену состояний в течение дня: утром — активирующие сценарии освещения и акустики помогают взбодриться, усиливают ощущение ясности и собранности; вечером — мягкие, теплые, замедляющие сценарии помогают снять напряжение и переключиться из городского ритма в домашний»,— говорит госпожа Григорьева.

Как замечает руководитель студии Hot Walls St. Petersburg Марина Колесникова, в последнее время наблюдается тенденция к «облегченной» версии «умного дома», например, когда подключают только освещение и климат-контроль. «Это дает прекрасные возможности выстраивания сценариев света. Источников освещения в современных интерьерах очень много: это и основной "технический" свет и все возможные декоративные люстры, подвесные светильники, торшеры, закарнизные подсветки, подсветки мебели»,— рассказывает дизайнер.

Системы управления светом дают возможность выстроить несколько сценариев освещения, в одном интерьере может быть одновременно до двадцати источников света, которым можно задать параметры теплоты и яркости. Особенно это актуально в минималистичных монохромных интерьерах, где свет может стать основным акцентом и полностью менять настроение в помещении.

Визуальная тишина

Будущее, как говорят представители отрасли, за интерьерами, которые не требуют внимания к себе, а сами проявляют внимание к человеку. Такой подход называют Responsive Environment — это концепция, которая означает среду, которая реагирует на присутствие и действия людей с помощью технологий. Основной тренд, который тут прослеживается,— радикальный минимализм в управлении.

«Дизайнеры и заказчики массово отказываются от визуального шума: рядов выключателей, пластиковых термостатов, пультов от кондиционеров и регуляторов теплых полов. Этот "зоопарк" разношерстных гаджетов от разных производителей уходит в прошлое,— рассказывает основатель компании INSYTE Electronics, производитель системы «Умный Дом INSYTE» Сергей Грибанов.— На смену им приходит одна-единственная сенсорная панель на помещение. Это вопрос не только эстетики, но и удобства: вместо того, чтобы бегать по комнате, настраивая климат и свет в разных точках, пользователь получает единый, интуитивно понятный центр управления. Это делает интерьер "чистым", избавляя стены от лишнего пластика».

В ближайшие десять лет эксперты прогнозируют полное исчезновение физических органов управления со стен. «Интерьер станет абсолютно бесшовным. Управление перейдет полностью на смартфоны, голосовых ассистентов нового поколения, а в перспективе — на нейроинтерфейсы. Дом будет понимать намерения владельца без нажатия кнопок»,— прогнозирует господин Грибанов.

Отдельного внимания заслуживают мультисенсорные операционные системы, запускающие иммерсивные сценарии. Пространство начинает работать сразу с несколькими каналами восприятия: визуальным, тактильным, звуковым и даже обонятельным. Один сценарий может трансформировать гостиную в вечерний лаундж с мягким теплым светом и фоновым саунд-дизайном, другой — в рабочую зону с холодным освещением и минималистичной акустикой.

«В одном из наших проектов лобби жилого комплекса мы использовали адаптивное освещение, звукопоглощающие и тактильно "тихие" материалы, скрытые акустические сценарии, чтобы создать пространство, которое снижает уровень напряжения, как только человек в нем оказывается»,— сообщает госпожа Григорьева.

Ключевой принцип — технологии должны быть незаметны. Они должны быть встроены в архитектуру и интерьер так, чтобы человек чувствовал результат, но не механизм, и оказывался внутри нужного состояния без взаимодействия с интерфейсом.

Ксения Ахметжанова