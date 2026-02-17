«Мода — это смелость и свобода»

Творческий тандем Мирко Гиньоне и Сабрины Веррандо, стоящий у руля итальянского модного бренда Avant Toi, взялcя подвергнуть кашемир, один из самых нежных материалов, суровым испытаниям — деструктивной обработке, спрейингу, ламинированию, радикальному окрашиванию — и преуспел. В интервью Сабрина Веррандо рассказала о том, как создать модный бренд на умении нарушать правила: ярко, дерзко и со вкусом.

Творческий тандем Мирко Гиньоне и Сабрины Веррандо — представителей итальянской марки кашемира Avant Toi Фото: Avant toi Мирко Гиньоне, художник и экспериментатор, привнес в работу с кашемиром революционные техники обработки и ручную роспись Фото: Avant toi Сегодня Avant Toi, который в России представляет компания «Кашемир и шелк», выпускает коллекции платков и женской одежды Фото: Avant toi

В груди дизайнера Мирко Гиньоне бьется сердце покорителя природы и неукротимого экспериментатора. Для непосвященных и консерваторов действия Гиньоне, создавшего в 1994 году свой бренд Avant Toi, выглядели практически святотатством: прежде к кашемиру относились с подчеркнутым пиететом, и тут не кто-нибудь, а наследник кашемирового концерна взялся устроить нежной пряже нешуточную взбучку. Вопреки опасениям матери дизайнера, основательницы семейного бизнеса, революционные идеи Мирко Гиньоне и Сабрины Веррандо приняли на ура.

Свой первый кашемировый шарф Мирко Гиньоне создал в восьмилетнем возрасте, придя на фабрику к матери, основательнице итальянского кашемирового концерна Liapull. Фабрика была открыта в Генуе в 1954 году. Юный Мирко часто приходил туда и был знаком с принципом работы оборудования. Однажды он попросил разрешить ему попробовать. Дебютное изделие довольно быстро купили. С той самой поры карьерный выбор юноши был предрешен: он наполнил семейный бизнес новыми красками — в прямом смысле этого слова. Сегодня Avant Toi выпускает коллекции платков и женской одежды из кашемира и шелка, демонстрируя неортодоксальный подход к самым нежным и деликатным тканям.

Как пересекаются искусство и дизайн в вашем творчестве и в вашей жизни?

Искусство пронизывает нашу жизнь во всех плоскостях. Когда к нам приходят гости, мы всегда собираемся на кухне, потому что наш дом напоминает большую мастерскую и выставку в состоянии переезда: картины, кисти, краски, холсты, незавершенные работы. Страсть к искусству для Мирко всегда была главной движущей силой — и по своей природе он прежде всего художник, а уже потом дизайнер, его очень увлекают художественные акции, action-painting. Мы часто посещаем вернисажи и черпаем оттуда вдохновение для новых коллекций.

К нашим изделиям мы относимся как к арт-объектам: каждое из них окрашиваем индивидуально. Кстати, изначально абсолютно все коллекции создаются в белом цвете и все изделия мы окрашиваем с нуля — от пальто и жакетов до платьев и платков. Этот подход напоминает работу живописца с холстом, и мы в этом процессе ощущаем себя именно художниками.

Кто из художников особенно близок вам по духу?

Как минимум трое: Марк Ротко, Джексон Поллок и Пабло Пикассо. В Ротко нас привлекает его феноменальный талант сочетать цвета и использовать силу эмоционального воздействия цвета. Каждый оттенок наполнен смыслом, а их сочетание составляет нарратив, рассказывает историю. Поллок был виртуозом акционного искусства — того направления, которое нам очень близко. В начале творческой акции ты и представить себе не можешь, во что выльется итог этого художественного предприятия и это ощущение полной свободы — невероятное, головокружительное — ни с чем не сравнится.

Все коллекции марки полностью создаются на производстве в Генуе. Как сочетаются в них технологии и ручной труд?

За последние десятилетия в текстильной промышленности произошла революция. Сейчас используются инновационные технологии, элемент ручного труда значительно сократился. И хотя постоянно появляются техники, которые помогают производителям двигаться вперед, мы часто прибегаем к ручному нанесению рисунка. Так, кстати, рождаются и новые идеи. Раньше ткани обрабатывали в белых перчатках, чтобы не испачкаться. Мы не побоялись открыть руки, а однажды заметили, что куски ткани, которыми мы вытирали руки после окрашивания аэрографом, выглядели настолько красивыми, что мы сделали по их мотивам целую коллекцию, которая стала очень популярной.

Вы называете свой подход десакрализацией кашемира. Что стоит за этим термином?

Кашемир — очень дорогой материал, с него принято в буквальном смысле сдувать пылинки. Но мы видели в нем мольберт для будущих полотен и хотели написать на нем новую историю кашемира. Экспериментируем мы не только с цветом. Мы пробовали различные формы механического, деструктивного воздействия на материал. Каких только механических испытаний не видели наши изделия! Суть в том, что мы решили отбросить это подчеркнутое уважение к материалу, которое не позволяло экспериментировать, ограничивало фантазию и творчество, налагая на них запрет. Но мы не уничтожили кашемир. Красота материала стала еще более очевидной, раскрывшись с новой стороны.

Сегодня идет много споров вокруг понятия современной роскоши — тихой, осознанной, экологичной — в противовес традиционной, броской и нарочитой. Что считаете роскошью вы?

Для меня роскошь — это возможность выбора. Свобода выбора. Наслаждение процессом выбора. А самая большая роскошь в нашей жизни, на мой взгляд,— это свобода и время. Счастье — когда ты можешь заниматься любимым делом, когда у тебя есть время для себя. Удовольствие — когда ты можешь выбрать, что тебе сегодня надеть, в зависимости от твоего настроения. А еще роскошь — это возможность делиться чем-то ценным с теми, кто этого лишен.

Насколько серьезно вы относитесь к моде?

Для нас это скорее приключение. Создание коллекции сродни увлекательной игре: мы шутим, смеемся, экспериментируем, легко и с радостью шагаем за грани привычного. Признаться, идея окрашивать ткани вручную родилась потому, что уж очень степенным, предсказуемым и скучным казалось нам царство кашемира. Хотелось его расшевелить, добавить в него жизни.

Ваш бренд по своей природе скорее итальянский или космополит?

И то, и другое справедливо. От Италии мы взяли стремление к гармонии, любовь к искусству, эстетические традиции, поиск собственного художественного языка. За космополитичный аспект отвечают технологии, способы обработки тканей.

Что изменилось в коллекциях бренда, его эстетике, концепции за тридцать с лишним лет его истории?

На самом деле изменился только ассортимент — он стал гораздо шире: появились платья, юбки, жакеты, пальто. Но наша эстетика, наша ДНК не изменились ни на грамм. Мы столь же страстно любим искусство, эксперименты и свободу самовыражения.

Если сравнить Avant Toi с человеком, то в каких выражениях вы бы его описали?

Если провести подобную аналогию, перед вами предстанет изобретательная, спонтанная и непредсказуемая личность, творческий и страстный человек, не чуждый самоиронии. Кто-то назовет его сумасшедшим, но на самом деле это смельчак, революционер, а еще большой шутник.

Вы пробовали распылять с дронов краску на полотнища ткани — получился очень интересный эффект. Как возникла эта идея?

Мысль поиграть с дронами родилась после знакомства с художником Даниэле Николоси, который известен под творческим псевдонимом Брос и прославился своими провокационными арт-акциями. Кстати, в свое время он создал в Милане без разрешения властей гигантское граффити, предстал перед судом за «порчу общественного имущества», ему грозил внушительный штраф, но его оправдали, потому что в его защиту выступили известные арт-критики.

С нами Брос обсуждал идею произвести художественный эффект, взорвав в общественном месте банки с красками, но мы сумели отговорить бунтаря от этой мысли. И вот как раз в процессе обсуждения проекта со взрывом красок и родилась идея привлечь под знамена искусства управляемых дронов.

Однажды вы привезли в Россию pop-up-выставку, подготовленную им совместно с Туллио Марани, автором коллекций бренда Henry Beguelin. Кашемировые платки в стиле гранж экспонировались как живописные работы…

Именно в этом и состоял замысел! Для этого проекта мы изначально создавали платки как арт-объекты, предполагая, что они, подобно картинам, будут смотреть на зрителя со стены. Мы связали коллекцию с темой искусства, и эта связь очень прочна: мы вручную расписывали изделия краской из аэрографа, который выстреливает краской, как из пистолета.

Если бы у вас была возможность, с кем из художников вы бы создали коллаборацию?

С Поллоком! Наши идеи звучат в унисон, нам откликаются и его эстетика, и его темперамент, и его мировосприятие. Из нашего коллаба мог бы получиться настоящий фейерверк.

Почему вам нравится нарушать правила?

По всей видимости, это просто у нас в крови. Тесно нам в традиционных рамках. Каноны чтить необходимо, это фундамент, но важно помнить, что догма уничтожает творчество. Для нас развитие неотделимо от поиска новых форм, новых смыслов, новых идей, новых красок. Поэтому и бренд называется Avant Toi, что означает «впереди тебя». Нам нравится показывать новые пути, необычные, непривычные, альтернативные. Но для того чтобы новые идеи пришли в вашу жизнь, нужно расстаться с устаревшими. Есть люди, которым этот процесс дается с трудом, а нам он доставляет удовольствие, ведь именно открытия наполняют жизнь самыми яркими эмоциями.

Беседовала Галина Столярова