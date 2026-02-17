Новая философия дизайна

Глобально дизайн отходит от слепого копирования идеально правильных «глянцевых» интерьеров в сторону личной уникальной истории их владельцев. Пока кто-то все еще гонится за идеальной картинкой в бежевых тонах, современные дизайн-студии уже экспериментируют с цветовыми акцентами, природными фактурами и винтажными коврами на стенах. Разбираемся, какие тенденции определят интерьерную моду завтрашнего дня.

Дизайнер Пьер-Ив Рошон стал специальным гостем выставки Salone del Mobile.Milano 2025, где представил проект Villa Heritage. На фото — столовая Фото: Barovier & Toso Инсталляция La dolce attesa («Сладкое ожидание») Паоло Соррентино была представлена на выставке Salone del Mobile.Milano 2025 Фото: Salone del Mobile.Milano 2025 © Monica Spezia Проект апартаментов Inside Silence («Тишина внутри») дизайн-студии OVOBUREAU. Акцент сделан на внутренний покой и уверенность без демонстрации Фото: Артем Кротов В проектах итальянской студии MuseLAB часто используются контрастные материалы и натуральные текстуры Фото: MuseLAB / Marmomac 2025

Эра Ван Гога

«Дизайн становится ярким и смелым. Я считаю, что в ближайшие два года интерьер выйдет на пик контрастов — это будет своего рода эра Ван Гога в пространстве. Речь не о цвете как о приеме, а о состоянии и эмоциях, которые оно дарит. Интерьеры становятся страстными, драматичными, эмоциональными»,— комментирует основатель архитектурной и дизайн-студии OVOBUREAU Наре Наринян.

Нас покидает «стерильный» минимализм как образец безликого унифицированного, холодного интерьера без души и свойственного обжитому пространству уюта.

«В работе я все чаще прихожу к выводу, что мы пресытились идеей "идеальной версии себя", и в интерьерах это чувствуется особенно остро. Бесконечная гонка за правильностью и совпадению с картинкой привела к обилию штампованных пространств, где выбор цвета ограничен безопасными бежевым и кремовым оттенками, а как вариант эксперимента — чуть более темный "кофе с молоком". Цвет если и появлялся, то робко, без контраста, будто извиняясь за свое присутствие. В такие моменты у меня всегда возникает вопрос: а где здесь дизайн?»— продолжает Наре Наринян.

Нейтральная ахроматическая палитра последних лет официально признана скучной. 2026 год — время смелых цветовых решений и неожиданных сочетаний. Привычные рамки последних десятилетий — «не более трех оттенков в одной комнате», сочетающихся по температуре тона или насыщенности, больше не работают. Наступает время контрастных сочетаний и смелых акцентов в спокойных интерьерах. Появляются примеры создания полностью монохромных комнат в таких сочных цветах, как насыщенный изумрудный, благородный бургунди или даже яркий ультрамарин.

Градиенты на стенах, металлики как основа, а не смысловой акцент — свобода творчества выявляет специалистов, способных видеть картину целиком и не бояться создавать целостный образ. Цвет становится базой появления эмоций, и если визуал не пробуждает чувства, значит, он не закончен. 2026 год призван переписывать каноны дизайна: насыщенные интерьеры с обилием деталей, ярких красок и смелых сочетаний становятся символом нового времени.

Эклектика и мобильность

Смешение стилей и эпох в одном пространстве приветствуется дизайнерами, будь то винтажный комод или витрина шинуазри на фоне лофтовой стены. Поддерживается тренд и декором: обилием текстиля разных форм и фактур, коврами, которые вернулись с легким трепетом ностальгии по советскому детству, подушками разных форм и размеров и игрой осветительных приборов. Личные коллекции интерьерных сувениров из путешествий дополняются самописными огромными картинами, даже однотонный холст выглядит уместно и создает динамику в интерьере. Эклектичность интерьера 2026 года многогранна, но не хаотична. Каждый предмет имеет свое место и смысл, все элементы объединены общей идеей.

Представления об интерьере мечты выходят на новую ветку реальности, у него появляется лицо и характер, более реалистичный, «без фильтров» и шаблонной выверенности. Окружающее пространство работает теперь не только на визуальное восприятие, но также и на комфорт использования и психологическое состояние. Пространство перестает быть просто красивой картинкой, оно начинает проживать свою историю. «Если говорить буквально, то для меня "красный флаг" сегодня — это пластик и любая имитация материалов. Все искусственное, притворяющееся настоящим, быстро обесценивается. На смену этому приходят натуральные материалы и смелые акценты. Потолок может быть ярким, а пол — кипенно-белым. Такой перевертыш привычного восприятия уже не пугает, а, наоборот, дает ощущение свободы»,— добавляет Наре Наринян.

Пандемия глобально изменила общее отношение к дому, заставив переосмыслить привычную функциональность. Изменения рабочих графиков и повсеместная диджитализация сделали дом не только местом отдыха, но и рабочим кабинетом, спортзалом, кинотеатром и рестораном. Здесь мы возвращаемся к мобильности пространства за счет модульности, раздвижных перегородок и многофункциональных предметов, как столы-трансформеры, скрытые кровати и мобильные системы хранения. Одно даже небольшое помещение может за день стать рабочим кабинетом, студией йоги и кинотеатром, не теряя при этом эстетической привлекательности.

В планировках прослеживается тренд на небанальное зонирование и политику «меньше стен — больше воздуха». Интерьер становится живым: адаптивным, подвижным, меняющимся вместе с человеком, звучит отказ от навязанного общепринятого сценария. Желаемого эффекта помогают добиться перегородки: стеклянные, пропускающие свет, деревянные, создающие насыщенность фактур, вплоть до текстильных разных форм и масштабов. Даже декоративные ширмы сегодня могут становиться самостоятельным арт-объектом и полноценно изменять характер пространства. Современный интерьер больше не статичен и холоден, он фиксирует жизнь, оставляя место для движения, перемен эмоций. Пространство — это отражение личности: мебель на заказ, кропотливая ручная работа, несовершенные винтажные вещи, накопление впечатлений, воспоминаний и историй, отраженных в декоре.

Фокус на умеренность

При этом осознанный минимализм в интерьере продолжает существовать, но скорее как философия, набирая все большую популярность и в 2026 году. Это подход к дизайну, который фокусируется на умеренности, функциональности, устойчивости и качестве, а не просто на удалении лишних вещей. Каждый предмет в интерьере должен быть полезным. Отказ от сложных форм и узоров в пользу простых линий и минималистичного дизайна: приглушенные, природные, но контрастные цвета, создающие атмосферу спокойствия и гармонии, окружают жильцов коконом заботы. Минимум декора и акцент на естественной красоте материалов, натуралистичный свет позволяют организовать хранение вещей таким образом, чтобы они не загромождали пространство.

Основными преимуществами осознанного минимализма является базовое уменьшение стресса за счет сокращения количества визуального шума и неудобных элементов. Мягкие линии, округлые силуэты мебели, арочные проемы, зеркала и светильники сферической формы — все это создает ощущение уюта и спокойствия. В этом году интерьер должен не просто быть красивым и гармоничным, а выступать тактильным ответом на тотальную цифровизацию жизни. Тренд активно прослеживался на выставках Salone del Mobile Milano и Marmomac 2025.

Интерьер становится как бы исследованием баланса света и тени, где каждый элемент подчинен идее архитектурного ритма и чистоты восприятия. В качестве примера госпожа Наринян приводит проект апартаментов в Петербурге — Inside Silence («Тишина внутри»), который их дизайн-студия реализовала в 2025 году.

«В пространстве минимизирована палитра: ахроматичные контрасты черного и белого создают визуальную динамику, подчеркивая архитектуру и пластичность форм. Натуральные материалы, дерево и рогожка вносят тактильное тепло и спокойствие, а стеклянные плоскости отражают интерьер, усиливая глубину и многослойность восприятия. Все поверхности матовые, благодаря чему свет не просто освещает пространство, а становится его главным героем — мягко проникая сквозь предметы, формируя ритм и дыхание интерьера. Планировка решена свободно, без лишних преград: ощущение открытости и света подчеркивает идею гармонии между архитектурой, материалом и атмосферой. Это пространство, где каждый штрих выверен, а простота становится выражением глубины. Характер интерьера — сдержанный и многослойный, он спокоен, но не холоден, прост, но наполнен смыслом»,— описывает проект Наре Наринян.

Домашняя экосистема

Триумфальное возвращение растений в горшках как тренд не заставило себя долго ждать вслед за увеличением времени, проводимого дома. Скромные оранжереи на подоконниках теперь превращаются в полноценные экосистемы в интерьере. Ароматная зелень, микроогороды, вертикальные сады, аквариумы, фитостены — приближение природных мотивов в городской среде воспринимается полноценной терапией в рамках активной жизни, когда урбанизация достигла критической точки.

По статистическим данным, современный человек проводит в помещениях в среднем до 90% своего времени. Биофильный дизайн становится не данью моде, а жизненной необходимостью для поддержания психического здоровья. Крупные растения заранее встраиваются в проект в качестве архитектурных элементов, а поддерживают их природные материалы в отделке: необработанное дерево, камень, пробка, бамбук. Научные исследования подтверждают, что интерьеры с элементами природы снижают уровень стресса на 15%, улучшают концентрацию, качество сна и помогают синхронизировать биоритмы.

Антитренды

В противовес новым течениям глобально можно выделить буквальные антитренды нового года. На первом месте, безусловно, кричащая, показная роскошь. Вектор сильно меняется: вычурное золото, китч, активный синтетический блеск, глянцевые поверхности и избыток декоративных элементов — моветон нового времени.

Слепая гонка за тенденциями и модой глобально уступила персональном предпочтениям. Интерьер — отражение личности и способ манифестировать собственные жизненные принципы, адаптивность и вариативность — новое направление в создании интерьера, которое позволяет создавать пространство, которое будет актуальным и комфортным на долгие годы.

Главный антитренд 2026 года — слепое копирование интерьеров «как в журнале» или на сайте. Модными становятся пространства, которые рассказывают историю конкретных людей, их увлечений, путешествий, семейных традиций. Мы наблюдаем время, когда дом перестанет быть просто красивой картинкой и станет отражением личности, образа жизни и ценностей своих обитателей. Модным будет то, что делает жизнь лучше, интереснее и комфортнее.

