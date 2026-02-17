Эстетика исследования чувств

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тренды современного дизайна диктуют уход от минимализма, безопасных цветов в область ярких решений. Сегодняшние творцы обращаются к наследию Поллока, чьи художественные практики находятся на пересечении шаманизма и сюрреализма. В 2026 году актуальный дизайн — это страсть, эмоции и свобода. Тенденция сформировалась еще в прошлом году — на международной выставке ARTDOM. В 2025 году ее манифестом стала тема Lifestyle Freedom, что подразумевало раскрытие идеи дома как пространства для самовыражения и внутренней свободы.

В 2026 году ARTDOM отметит пятилетний юбилей, главная тема этого года — Sense Sensory: представленные коллаборации покажут исследование дизайна через призму пяти чувств. В этом году выставка превращается в иммерсивную среду, где важны тактильность материалов, эмоциональный свет, звуковое сопровождение и ароматы пространства. В этом прослеживается еще один тренд современного дизайна — его технологичность. Дизайнеры все чаще выступают как архитекторы пользовательского опыта, а интерьер становится эмоционально вовлекающим пространством, которое подстраивается под человека.

В этом году выставка ознаменована концентрацией итальянских участников. Среди них фабрика Poltrona Frau, она представит новую коллекцию Five Seasons («Пять сезонов»), концепция отсылает к абстрактному «пятому сезону» — состоянию гармонии и чувственности, объединяющему атмосферу всех остальных. Не менее яркие проекты будут и от российских брендов. Например, дизайнер Дима Логинов презентует новую коллаборацию с мебельным брендом из России. Как он заметил в прошлом интервью нашему изданию, «бизнес только нащупывает свой интерес в области создания оригинального дизайна» — и мы можем быть свидетелями этих процессов.

Ксения Ахметжанова