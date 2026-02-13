Владимира Жириновского прочли заново

В Москве 12 февраля открылись первые «Жириновские чтения», посвященные исследованию фигуры основателя ЛДПР как «разностороннего политического феномена». Участники мероприятия, в том числе высокопоставленные российские чиновники, призвали ценить покойного как патриотического идеолога и внешнеполитического прогнозиста. Феномен Владимира Жириновского — в первую очередь в его публично-политическом пути, считает эксперт.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Леонид Слуцкий (справа), Сергей Рябков и другие участники «Жириновских чтений» высоко оценили масштаб личности и свершений основателя ЛДПР

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Двухдневный экспертный форум «Жириновские чтения» открывает цикл мероприятий, запланированных к празднуемому на государственном уровне 80-летию политика. Соответствующий указ, напомним, осенью 2024-го подписал президент Владимир Путин. Академический характер мероприятия подчеркнул не столько политическое, сколько методологическое и идеологическое наследие основателя ЛДПР. «Жириновский — это целая школа мышления»,— объяснил собравшимся председатель партии Леонид Слуцкий.

Эту оценку разделили почетные гости форума. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Владимир Жириновский «формировал политическую культуру и задавал тон дискуссиям о развитии государства». Зампред правительства процитировал президента Владимира Путина, который, соболезнуя кончине основателя ЛДПР в 2022 году, констатировал, что тот «искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач». Одной из них, по словам господина Чернышенко, было «укрепление социокультурной идентичности российского общества».

Идентичности, разумеется, патриотической, добавил чуть позже гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов: «Его можно сравнить с политическим педагогом, который через эпатаж и полемику пробуждал интерес граждан к целостной и патриотической картине мира». Среди других достижений Жириновского-мыслителя спикеры предсказуемо подчеркнули его «уникальное предвидение» международных политических событий. «Многие аспекты глубочайших изменений в международных отношениях были описаны Жириновским задолго до их начала»,— сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Прогнозы основателя ЛДПР сбывались с «математической точностью», развил тему Леонид Слуцкий, упомянув в качестве таковых вхождение в состав России новых регионов и возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Эти попадания, по словам председателя партии, были «не случайностью, а результатом строгого метода». Исследовать и развить этот метод как раз и должны участники «Жириновских чтений», следовало из слов господина Слуцкого.

Владимир Жириновский, безусловно, заслуживает академического интереса как публичный политик и партийный лидер, сочетавший харизму и организаторские способности, рассуждает политолог Алексей Макаркин: «Он чрезвычайно интересен и важен для политологов как создатель партии, которая регулярно проходит в Госдуму с 1993 года». Изучить феномен «Жириновского-пророка» несколько сложнее, полагает эксперт, поскольку пока невозможно однозначно сделать выводы о том, сколько в его прогнозах было метода, а сколько инсайда. «Он прекрасно чувствовал эмоцию людей, с которыми общался, и во многом его пророчества были связаны с пониманием того, о чем думали его высокопоставленные собеседники»,— поясняет господин Макаркин.

При этом политик «не просто делал предсказания», оговаривается политолог, но идеально попадал с ними в запрос и настроения — часто тревожные и алармистские — собственного электората. Поэтому то, как он презентовал свои находки аудитории, еще более интересно, чем сами находки, уверен Алексей Макаркин: «Все, что он говорил, было нацелено на политический успех. И самое интересное — как через эти прогнозы и позиционирование он раз за разом добивался политического успеха для себя и партии».

Григорий Лейба