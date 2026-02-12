На спецодежду для сотрудников петербургского метро потратят 1,7 млрд рублей
ГУП «Петербургский метрополитен» намерен потратить более 1,7 млрд рублей на обеспечение подразделений специальной одеждой на арендной основе и на уход за ней. Закупка опубликована 12 февраля.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Согласно документам к ней, спецодеждой обеспечат работников, непосредственно связанных с обслуживанием пассажиров, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением и уходом за ней. Подрядчик должен будет исполнять обязанность по контракту с 2026 по 2029 год.
Предусмотрены костюмы для мужчин и женщин, включающие китель или куртку, брюки или юбку. Форма также отличается в зависимости от подразделения и специфики работы: костюм огнезащитный, одежда для защиты от электродуги, костюм кассира.