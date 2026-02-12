Взятка помогла хищению

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении сотрудника департамента реализации проектов Северного морского пути (входит в госкорпорацию «Росатом») Бориса Кабакова. Ему инкриминируется получение взятки в размере 8 млн руб. в 2017 году, когда фигурант руководил департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. За незаконное вознаграждение управленец, по версии следствия, подписал фиктивные акты приемки работ по госконтракту. Благодаря этому злоумышленниками из бюджета было похищено более 243 млн руб.

Борис Кабаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Борис Кабаков был задержан 10 февраля. Ему вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие намерено добиваться его заключения под стражу.

Уголовное дело о взятке, как стало известно “Ъ”, в отношении неустановленных лиц Минпромторга было возбуждено ГСУ СКР по Москве ровно год назад.

Основанием стали показания, данные бывшим гендиректором ООО «Авиатика» Игорем Пьянковым, осужденным в августе прошлого года Таганским судом Москвы в особом порядке за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на три с половиной года колонии общего режима.

В рамках заключенного досудебного соглашения коммерсант Пьянков раскрыл схему хищения у Минпромторга более 243 млн руб. и назвал задействованных в ней лиц, включая Бориса Кабакова, без участия которого афера была бы невозможной. Как установили сотрудники управления «П» ФСБ и управления «К» ГУЭБиПК МВД, по чьим материалам в апреле 2023 года ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, господин Кабаков, возглавлявший департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, курировал разработку цифровых платформ для судостроительной промышленности.

Один из контрактов по этому направлению был заключен в октябре 2016 года в рамках реализации госпрограммы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы», целью которой являлось в том числе увеличение объема производства гражданских судов и морской техники. В общей сложности на опытно-конструкторские работы в рамках проекта «Адаптация», предусматривающего «создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации и отраслевой модели передачи данных о проектировании объектов морской техники», из бюджета было выделено 243,2 млн руб.

Из материалов уголовного дела следует, что именно Игорь Пьянков, являвшийся членом специально созданного для реализации программы научно-координационного совета, «разработал и реализовал план преступных действий».

В качестве соисполнителей, на счета которых перечислялись деньги, он привлек несколько подконтрольных ему коммерческих фирм. На самом же деле имитацию опытно-конструкторских работ осуществляли привлеченные господином Пьянковым студенты различных вузов, не осведомленные, как установило следствие, «ни о госконтракте, ни о конечной цели работ».

По данным “Ъ”, в разработку ФСБ и МВД господин Кабаков попал в прошлом году. В материалах дела говорится, что в свой план хищения бюджетных средств тогдашнего главу профильного департамента Минпромторга Игорь Пьянков посвятил не позже 31 мая 2017 года. В итоге за 8 млн руб. чиновник подписал от имени своего ведомства акты приемки якобы выполненных коммерческими структурами работ. В результате преступления из бюджета были похищены все средства, выделенные на реализацию этого контракта. Отметим, что в счет возмещения материального ущерба Таганский суд взыскал с Игоря Пьянкова 242,2 млн руб. Еще 1 млн руб. он возместил добровольно в ходе следствия.

В пресс-службе Севморпути, где в последнее время работал Борис Кабаков, подчеркнули, что их сотрудник обвиняется в преступлении, не связанном с «его текущей профессиональной деятельностью». В свою очередь, в Минпромторге “Ъ” сообщили, что оказывают содействие следствию по делу Бориса Кабакова.

Олег Рубникович