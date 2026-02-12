Прокурор прервал оборону

Нижегородский областной суд ужесточил наказание бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) и экс-председателю думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. Его осудили на шесть лет колонии за мошенничество и растрату средств завода с покупкой маммографа, который оказался в частной клинике его супруги. Прокуратура просила пересмотреть дело Олега Лавричева, осудив его на более суровый срок. Ранее гособвинение просило 12 лет колонии для управленца. Однако областной суд отказал прокуратуре, добавив заключенному Лавричеву только временный запрет на управление предприятиями оборонного комплекса. Бывший депутат в заседании участвовать отказался.

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционное представление заместителя прокурора Арзамаса Данилы Рудакова на приговор бывшему гендиректору АПЗ Олегу Лавричеву. В декабре 2025 года его приговорили к шести годам колонии за особо крупное мошенничество с непрофильными активами оборонного предприятия и растрату заводского имущества. По фабуле дела, в 2018 году гендиректор с согласия совета директоров приобрел маммограф Planmed с программным обеспечением за 22,4 млн руб. Покупка медоборудования была обоснована запросами от работниц и местных депутатов для диагностики онкологических заболеваний груди у жительниц Арзамаса.

Маммограф был передан благотворительному фонду «Благодарите», у которого не было лицензии на оказание медицинских услуг. В итоге маммограф оказался в безвозмездном пользовании у частной клиники «Благодарение», которую контролировали супруга директора Татьяна Лавричева и дочь главврача арзамасской больницы №1 Юлия Елина.

Вторым эпизодом стало обвинение в мошенничестве с реализацией непрофильных активов АПЗ — старого жилого фонда завода. В 2015 году Олег Лавричев распорядился продать 40 га земли на Молокозаводской улице с постройками. Он предоставил совету директоров изготовленное в ООО «Оценочный стандарт» заключение о стоимости старых объектов недвижимости с землей в размере 11,6 млн руб. За эту сумму их приобрела компания «Зодчий НН», а в 2017 году переуступила объекты аффилированному с Олегом Лавричевым ООО «Авангард» в три раза дороже.

Ущерб от преступлений бывшего управленца следствие сначала оценило в 60 млрд руб., однако суд в приговоре решил взыскать в пользу завода 22,4 млн руб. ущерба за маммограф и 28 млн руб. — по эпизоду с продажей недвижимости.

Подельница Олега Лавричева, бывший руководитель юрслужбы АПЗ Светлана Смирнова, которую считают пособницей в мошенничестве с жилым фондом, полностью признала вину и дала показания на бывшего руководителя. Она подробно рассказала в суде, как выполняла распоряжения директора по сделке, которая была признана обманной. Олег Лавричев по этому эпизоду, наоборот, возлагал всю ответственность на бывшего юриста, утверждая, что подчиненная инициировала продажу имущества и все оформила по своей инициативе, введя его в заблуждение.

В заседании апелляции заключенный участвовать не стал, так как согласился с шестилетним сроком и не обжаловал его. Прокуратура, ранее в Арзамасе просившая осудить бывшего топ-менеджера АПЗ на 12 лет колонии, наоборот, хотела реванша. Данила Рудаков посчитал назначенное обвиняемому наказание чрезмерно мягким. Прокурор предложил отменить приговор и отправить уголовное дело в отношении Олега Лавричева на новое рассмотрение, считая, что Арзамасский горсуд ненадлежаще оценил действия осужденного и решение противоречиво. По мнению прокурора, квалификацию действий фигурантов суд первой инстанции не мотивировал, она не соотносится с доказательствами по делу, также не дана оценка степени общественной опасности совершенных преступлений. В частности, растрату и мошенничество совершил директор оборонного предприятия, поэтому ему необходимо запретить руководить заводами ОПК на пять лет, отмечалось в апелляционном представлении. Наконец, назначенный бывшему директору завода срок по обоим преступлениям необходимо увеличить, добавил прокурор.

Защитники осужденного назвали доводы прокурора необоснованными и субъективными, прося суд отказать в пересмотре дела. В основном вопросе Нижегородский областной суд встал на сторону защиты, не став отменять приговор.

Но Олега Лавричева апелляционная инстанция наказала дополнительно, запретив ему в течение двух с половиной лет руководить организациями, работающими с гособоронзаказом.

Добавим, что ранее осужденный утверждал, что его уголовное дело заказное и «кто-то» посчитал его благотворительность на благо Арзамаса преступлением. Однако на вопросы СМИ о предполагаемых заказчиках его ареста бывший управленец и спикер нижегородской думы отвечать не стал.

