Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ рассмотрел рекордное количество дел

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) подвел итоги работы за 2025 год. 29 января на заседании президиума МКАС была представлена статистика, которая свидетельствует о росте количества принятых к рассмотрению исков в 2025 году (923) в полтора раза по сравнению с 2024 годом.

Около трети из исков (337) пришлось на международные коммерческие споры, то есть дела с участием иностранных лиц — за всю историю существования суда больше было лишь в 1981 году (347 дела). По внутренним спорам (между российскими лицами) в московском отделении МКАС принято 224 иска, а региональные отделения получили рекордные 360 дел, превысив показатель 2024 года вдвое.

В 2025 году география участников международных разбирательств охватила 52 страны. Крупнейшая доля иностранных сторон споров пришлась на Европу (29%), на втором месте Ближний Восток (24%), на третьем — Азия (22%). Доля стран СНГ уменьшилась в два раза по сравнению с 2024 годом, составив 15%. По странам, из которых происходили участники дел, лидируют Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Германия и Швейцария.

Из статистики следует, что действительно крупные и совсем мелкие тяжбы встречаются в МКАС редко: лишь в 6% дел сумма иска превышает $10 млн и в 8% споров она не достигает $10 тыс. Наиболее массовым сегментом остаются дела в пределах $10–200 тыс., составляя 44% от всех международных споров.

Варвара Кеня