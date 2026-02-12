Сергей Миронов попросил Совбез оценить замедление Telegram

Лидер партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов направил обращение в Совет безопасности РФ, сообщил официальный сайт СР. Он просит оценить целесообразность действий Роскомнадзора, начавшего с 10 февраля частичное замедление работы Telegram в России.

В письме господин Миронов указывает, что это решение вызвало «крайне неоднозначную реакцию в обществе» и может «создавать риски для безопасности граждан». В качестве аргумента он ссылается на позицию белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, заявившего, что ограничение работы мессенджера способно осложнить оперативное информирование населения в случае ухудшения обстановки в приграничных регионах.

Отдельно Сергей Миронов обращает внимание на роль Telegram в информационном сопровождении СВО. По его словам, в мессенджере сформировался «мощный патриотический сегмент», включающий военных корреспондентов, волонтеров и сторонников СВО, влияние которых распространяется не только на российскую аудиторию, но и на страны СНГ и зарубежье. Кроме того, Telegram, как отмечает политик, активно используется органами власти для коммуникации с гражданами.

«Действия Роскомнадзора не должны приводить к снижению положительного влияния Telegram-каналов на продвижение национальных интересов и повышать риски социальной напряженности»,— говорится в обращении. В связи с этим Сергей Миронов просит Совбез «изучить целесообразность» введенных ограничений.

Днем ранее лидер СР высказался по тому же вопросу в значительно более жесткой форме, заявив, что замедление Telegram «играет на руку противнику» и «выглядит как подрыв доверия к каналам оперативной информации». А фракция КПРФ в Госдуме инициировала протокольное поручение с требованием запросить у правительства и Роскомнадзора разъяснения по поводу ограничений в отношении мессенджера. Однако это предложение поддержки думского большинства не получило.

Анна Коломенская