Доставка сбросила скорость

Оборот рынка e-grocery (онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости) по итогам 2025 года достиг 1,5 трлн руб., увеличившись на 23% год к году, количество заказов выросло на 26%, до 1,02 млн. Несмотря на впечатляющие на первый взгляд цифры, рост сегмента существенно замедлился. Развитие сервисов доставки сдерживается из-за дефицита персонала и стремления потребителей к сокращению расходов.

Как следует из предоставленных “Ъ” Data Insight данных, в 2025 году объем онлайн-продаж продуктов питания и товаров первой необходимости без учета маркетплейсов и доставки из заведений общепита увеличился на 23%, до 1,5 трлн руб., число заказов — на 26%, до 1,02 млн. Темпы заметно отстают от показателей позапрошлого года, когда оборот всей индустрии вырос на 46%, до 1,2 трлн руб., а количество заказов — на 36%, до 0,8 млн, уточняют в Data Insight.

С учетом доставки из кафе и ресторанов совокупный оборот рынка e-grocery по итогам 2025 года достиг 2,2 трлн руб., что на 42% больше год к году, добавляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Рост также замедлился: в 2024 году он составил 99,6%, до 1,5 трлн руб., говорит эксперт.

В целом в онлайн-продажах всех видов товаров доля продуктов питания в 2025 году заняла 19,4%, следует из данных АКИТ.

Замедление роста онлайн-торговли продовольствием связано с достижением этого рынка определенной зрелости, что нивелировало четко наблюдаемый в прошлые годы эффект низкой базы, подчеркивает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В условиях усиления конкуренции между игроками драйвером развития отрасли все так же остается экспресс-доставка в течение часа, отмечает он.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов обращает внимание, что сейчас участники рынка e-grocery фокусируются на повышении эффективности, а не на увеличении продаж. Рентабельность и скорость масштабирования в 2025 году ограничивали дефицит курьеров и общий рост издержек последней мили, отмечает он. По мнению господина Самойлова, компании сейчас более заинтересованы не только в сокращении времени доставки, но и развитии собственных торговых марок.

На замедлении темпов роста сегмента онлайн-продаж продуктов питания сказался и переход потребителей к сберегательной модели, подчеркивают в АКОРТ.

Гендиректор службы доставки продуктов «Самокат» Сергей Попов подчеркивает: теперь рост рынка происходит в том числе за счет постоянных клиентов, улучшения клиентского опыта и широты ассортимента, а не территориальной экспансии. В «Самокате» также отмечают переход рынка к более стабильному росту, но не приводят точных данных.

В Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») оборот цифровых сервисов (экспресс-доставка, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося») по итогам 2025 года составил 285,7 млрд руб., увеличившись на 42,8% год к году. Это на 19,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее. В прошлом году «Магнит Доставка» росла, опережая рынок, сообщили в компании. Число заказов увеличилось на 90%, а общий онлайн-оборот товаров — на 92% год к году.

В 2026 году сегмент e-grocery продолжит рост, считает Станислав Богданов. Он будет обеспечен за счет расширения географии и инфраструктуры экспресс-доставки. Для торговой отрасли ключевой задачей остается повышение эффективности с учетом роста конкуренции и давления издержек на прибыль. В Data Insight считают, что по итогам 2026 года рынок достигнет около 1,2 млрд заказов и объема 1,9 трлн руб.

Алина Мигачёва