В Ломоносовском районе Ленобласти произошло возгорание в производственном ангаре

В металлическом производственном ангаре в Ломоносовском районе Ленинградской области случился пожар на площади 45 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

По данным 78.ru, возгорание произошло в помещении размером 10 на 60 метров в селе Русско-Высоцкое. Там располагается производство биотуалетов.

О ликвидации пожара сообщили в 18:01. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Артемий Чулков