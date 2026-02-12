Минздрав разрешил закрывать больничные через мессенджер Max

Минздрав России разрешил лечащим врачам дистанционно закрывать листки нетрудоспособности с использованием мессенджера Max. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Ъ».

Врач сможет использовать Max для телемедицины: проводить осмотр пациента, в том числе для экспертизы временной нетрудоспособности. При подтверждении выздоровления допускается закрытие больничного без очного визита. При необходимости уточнения состояния пациента и определения его способности работать врач принимает решение о проведении очного осмотра.

Дистанционное закрытие листков нетрудоспособности также возможно при оформлении больничного по уходу за больным членом семьи, при карантине и угрозе распространения заболеваний, опасных для окружающих.