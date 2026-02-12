EdTech набирает темп

Рынок EdTech в России показывал взрывной рост начиная с 2019-го. За четыре года он утроился, а в 2025-м увеличился, по разным оценкам, на 10-12%. Но один из сегментов — детское образование — продолжает активно расти. На уходящей неделе о приобретении Московской школы программистов сообщила группа «Т-Технологии» (материнская компания Т-Банка). С подробностями — Дарья Надина.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МШП станет частью платформы «Т-Образование», сохранив при этом бренд и свой преподавательский и экспертный состав. Группа планирует масштабировать инфраструктуру школы, включая методику и ИТ-платформу. Это усилит «Т-Образование», говорит профессор РАН, директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский:

«Мне кажется, что это важное событие, потому что у Т-Банка, "Т-Образования", всей группы "Т-Технологии" есть внятная и амбициозная программа создания большой образовательной инфраструктуры, не внутреннего корпоративного университета только для себя, а именно общественно значимого образовательного проекта. МШП — это известный проект, с хорошей репутацией, но он московский. И в этом смысле впечатляет, что "Т-Образование" проект МШП будет масштабировать, делать федеральным».

Приобретая готовую платформу, «Т-Технологии» экономят время и ресурсы, которые будут направлены на масштабирование проекта и экспансию в регионы. Группа уже объявила, что планирует открыть в крупнейших городах России, где есть ИТ-хабы «Т-Технологий», новые очные учебные центры. И это крайне важно для всего рынка образования, говорит руководитель образовательной программы «Современное программирование» факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Дмитрий Шалымов:

«Школьное образование у нас довольно сильно проседает, особенно в регионах. А здесь появляется возможность ребятам учиться и в онлайн-формате, и всё это бесплатно. Я думаю, здесь открывается некоторая перспектива в плане того, что ИТ-образование школьников будет усиливаться в стране в целом, в регионах. И будет возможность у талантливых ребят проявить себя».

Предполагается, что учебные программы МШП будут усилены за счет привлечения сотрудников «Т-Технологий», что позволит выстроить обучение на базе реальных задач. Директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов считает, что осваивать программирование на практике и изучать принципы работы внутри компании полезно для формирования представлений о будущей профессии:

«Реальные проекты — это возможность с уже достаточно молодого возраста обучаться не на учебных задачах, а на том, над чем реально люди работают. И это позволяет, с одной стороны, применять современные средства разработки, с другой стороны, понять, действительно ли человек хочет в эту область идти. Потому что зачастую, особенно у детей, есть воздушные представления об отрасли, что люди каждый день создают новые компьютерные игры и так далее. А реальность другая. И поэтому возможность сразу смотреть на то, что происходит — это хорошо».

В настоящее время МШП занимает 6% российского рынка ИТ-курсов для школьников, с ежегодной выручкой более 1 млрд руб. Весь рынок курсов по программированию можно оценить в 25 млрд руб. с перспективой дальнейшего устойчивого роста.