Мордовский завод не смог обжаловать завершение банкротства «Мотовилихи»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Рузхимаш» в жалобе на решение о завершении конкурсного производства ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из карточки дела, соответствующее постановление было вынесено 11 февраля текущего года. Жалоба была рассмотрена в закрытом судебном заседании, подробности претензий кредитора неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, один из крупнейших артиллерийских заводов страны и единственный серийный производитель реактивных систем залпового огня был признан банкротом в 2018 году. 9 октября 2025 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении общества. Как следует из судебного акта, требования конкурсных и залоговых кредиторов к ПАО превысили 24,95 млрд руб. Из них было погашено чуть больше 489,5 млн руб.

АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш») — предприятие, основанное в 1961 году и выпускающее железнодорожные вагоны, оборудование для нефтехимической и газовой промышленности, контейнеры-цистерны для сжиженного газа и водорода. Предприятие находится в Республике Мордовия и входит в холдинг «РМ Рейл» — структуру холдинга «Русские машины».