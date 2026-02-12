Бастрыкин поручил возбудить дело из-за прорывов коммунальных сетей в доме на Королева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением жильцов дома по адресу проспект Королева, 64, к.2 заявивших, что застройщик сдал его со значительными нарушениями и обанкротился. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жильцы дома 64 к. 2 по проспекту Королева в Санкт-Петербурге, обратившиеся в СКР в свзяи с ненадлежащим состоянием инженерных систем

Фото: Соцсести Жильцы дома 64 к. 2 по проспекту Королева в Санкт-Петербурге, обратившиеся в СКР в свзяи с ненадлежащим состоянием инженерных систем

Фото: Соцсести

Здание было введено девелопером АО СК «РосСтрой» в 2018 году. По словам местных жителей, из-за ненадлежащего состояния инженерных систем в доме на протяжении нескольких лет постоянно происходят прорывы коммунальных сетей, что приводит к затоплению помещений.

Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результатов. По данным Rusprofile, сейчас застройщик находится в процессе банкротства.

О результатах расследования главе СКР должен доложит глава городского управления ведомства Павел Выменц.

Артемий Чулков